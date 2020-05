Ibrahimovic vola in Svezia dopo l'infortunio: ok dal Milan, tornerà il 3 giugno

Dopo l'infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro, Ibrahimovic ha fatto il suo ritorno in Svezia per rientrare dalla famiglia. Ha ricevuto l'autorizzazione del club, ma tornerà in Italia comunque il prossimo 3 giugno per sottoporsi ad ulteriori esami e per stabilire il percorso di recupero.

Ci è voluto tanto per 'riabbracciarlo', ma Zlatan Ibrahimovic ha lasciato nuovamente l'Italia dopo l'infortunio accusato durante una partitella alla ripresa degli allenamenti.

Lo svedese, infatti, aveva riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, senza conseguenze per il tendine d'Achille. Questo il responso indicato dallo staff medico del Milan che indicava in 40-50 giorni il periodo di recupero per l'attaccante classe '81.

Ecco che Ibrahimovic ha preso il primo volo da Linate per la Svezia, per rientrare dalla famiglia, ovviamente con autorizzazione del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo svedese comunque rientrerà in Italia già la prossima settimana (indicativamente dal 3 giugno prossimo) proprio per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e per procedere con un percorso di recupero personalizzato per averlo al più presto disponibile.

