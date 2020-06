Dopo aver presentato le nuove volumetrie, sembra esserci finalmente l'accordo con il Comune di Milano per far partire il progetto sul nuovo stadio di Milano. Commenti molto positivi quelli di Scaroni e Antonello che si aspettano che il tutto parta ad agosto.

Si va verso la fumata bianca. Stiamo parlando del nuovo stadio di Inter e Milan, con le due società meneghine che hanno raccolto le indicazioni del Comune che voleva un diverso discorso rispetto alle volumetrie (si è ridotto l'indice volumetrico equivalente a 145 mila mq). Le società si sono accordate e hanno ottenuto l'ok dell'assessore all'Urbanistica Maran. Adesso lo start potrebbe esserci ad agosto, con l'ultimo step: la scelta del progetto tra Populous o Sportium.

Esulta il Presidente del Milan Scaroni, finalmente si può partire...

Abbiamo seguito le indicazioni del Comune di Milano e per questo motivo è una vittoria per Palazzo Marino, la città avrà lo stadio più bello del mondo e un’area sportiva-commerciale a San Siro vivibile tutto l’anno

In più ci saranno indici di edificabilità bassissimi rispetto ad altri progetti come Porta Nuova. Abbiamo fretta di dotare i nostri club di un impianto adatto ai tempi. Non possiamo fare sogni europei senza giocare in uno stadio moderno, ecco perché abbiamo abbassato le volumetrie

Fiducioso l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello

Questo è il segnale che le due società vogliono bene a Milano e che due investitori stranieri credono fermamente nel rilancio della città in un momento così difficile. Siamo fiduciosi, stiamo andando nella direzione giusta

