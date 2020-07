Inter-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

L' Inter è la squadra contro cui la Fiorentina ha disputato più partite (163) e contro cui i viola hanno segnato di più (210 gol) in Serie A.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sensi, Vecino

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi

Statistiche Opta

Dopo aver perso cinque delle precedenti sei partite (1V), l’Inter è imbattuta nelle ultime cinque sfide di Serie A con la Fiorentina (2V, 3N).

Sono 81 le sfide in casa dell' Inter, con la Fiorentina in trasferta: il bilancio si compone di 48 vittorie interne, 18 pareggi e 15 successi esterni.

Non c’è stato nemmeno un pareggio nelle ultime 20 sfide tra Inter e Fiorentina in casa dei nerazzurri in campionato: 17 successi interni e tre vittorie esterne dal 1997 in avanti.

I 22 punti persi da situazione di vantaggio in questo campionato sono un record negativo nella storia della Serie A per l’Inter, contando sempre i tre punti a vittoria.

La Fiorentina ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non infila tre successi fuori casa di fila in Serie A da aprile 2018.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato: tante quante nelle precedenti 12 - i viola non arrivano a tre successi di fila da ottobre.

Nove delle ultime 10 reti della Fiorentina contro l’Inter in Serie A sono state nel secondo tempo: fa eccezione l’autorete di De Vrij arrivata dopo 16 secondi nel febbraio 2019.

Solo Cristiano Ronaldo (11) ha partecipato a più gol di Alexis Sanchez (nove, grazie a due reti e sette assist) dalla ripresa del campionato post lockdown (a nove anche Calhanoglu).

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha giocato la sua prima gara di Serie A nel settembre 2018 proprio con l'Inter e ha trovato la rete nella gara d’andata contro i nerazzurri.

