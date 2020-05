Inter, per Lautaro il Barcellona offre 2 giocatori: da Vidal a Rakitic, chi serve a Conte?

Nell'estate 2009 i nerazzurri gettavano le basi per la conquista del Triplete rendendosi protagonisti del clamoroso scambio Ibrahimovic-Eto'o. Ora la storia potrebbe ripetersi con Lautaro Martinez: l'esito sarà altrettanto fruttuoso per l'Inter? Da Vidal a Rakitic, da Umtiti ad Arthur, proviamo a vedere quale giocatore blaugrana farebbe davvero comodo a Conte. Con una provocazione finale...

Correva l'estate 2009 quando Inter e Barcellona si resero protagoniste di un'operazione di mercato destinata a fare la fortuna dei nerazzurri. Uno scambio epocale che - a posteriori - possiamo considerare come il grimaldello per il Triplete che si sarebbe materializzato l'anno dopo: Zlatan Ibrahimovic lasciava Milano per approdare in Catalogna e Samuel Eto'o compiva il percorso opposto. In più gli spagnoli versavano nelle casse nerazzurre 46 milioni di euro. Undici anni dopo Inter e Barça potrebbero tornare a sedersi intorno a un tavolo per mettere a punto un'altra maxi operazione. I blaugrana vogliono Lautaro Martinez, non è un segreto. E secondo il quotidiano spagnolo Sport sarebbero pronti a offrire 60 milioni di euro inserendo 2 giocatori come contropartite tecniche. Ma chi potrebbe davvero servire alla causa di Antonio Conte? Abbiamo selezionato 4 nomi, più una provocazione finale...

Arturo Vidal

Vecchio pallino e vecchia conoscenza di Antonio Conte ai tempi della Juventus, il 32enne centrocampista cileno viene puntualmente accostato all'Inter a ogni sessione di mercato. Con la sua esperienza e il suo carattere sarebbe senza dubbio un giocatore in grado di far compiere un salto di qualità ai nerazzurri, che hanno bisogno come il pane di profili di questo tipo.

Il dubbio - La perplessità è una sola e riguarda la carta d'identità di Vidal, che il 22 maggio compirà 33 anni. Ma è una perplessità che si può mettere facilmente da parte: con un turnover intelligente il cileno è ancora in grado di offrire il proprio contributo, soprattutto nelle partite più calde e che contano davvero. Lo ha dimostrato anche al Barcellona.

Vidal al Barcellona

Stagione Presenze + gol + assist Occasioni da gol create 2018-19 53 + 3 + 7 12 2019-20 31 + 6 + 3 6

* dati riferiti alla Liga

Ivan Rakitic

Un anno in meno rispetto a Vidal, ma una situazione molto simile al Barcellona. Il centrocampista croato, vice campione del mondo a Russia 2018, non è centralissimo nel progetto del Barcellona ed è ormai da tempo nell'elenco dei sacrificabili. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e la prossima estate, con ogni probabilità, sarà quella dell'addio. Dal punto di vista squisitamente tecnico sarebbe oro colato per Conte: senza contare che in squadra troverebbe il suo compagno di Nazionale Brozovic.

Il dubbio - Così come Vidal, Rakitic sa bene che il prossimo sarà l'ultimo contratto importante della sua carriera. Avrà le giuste motivazioni per affrontare una sfida nuova e impegnativa come quella della Serie A? O preferirà approdare in una comfort zone (vedi Siviglia)?

Rakitic al Barcellona

Stagione Presenze Gol + assist 2014-15 51 8 + 10 2015-16 57 9 + 5 2016-17 51 8 +7 2017-18 55 4 + 5 2018-19 54 5 + 10 2019-20 31 0 + 4

Arthur

Il 23enne centrocampista brasiliano, che alcuni in Spagna si azzardano a definire l'erede di Iniesta e Xavi, è oggetto del desiderio non solo dell'Inter, ma anche della Juventus. Giocatore tecnico, bravo a dettare i tempi e a dare ordine in mezzo al campo, formerebbe un reparto qualitativamente eccelso con Eriksen e Brovozic. Difficile, tuttavia, che il Barça accetti di inserirlo nell'operazione come contropartita considerato il non indifferente investimento fatto nel 2018 per prelevarlo dal Gremio.

Il dubbio - A 23 anni Arthur sta vivendo la fase più delicata della carriera: potrebbe imporsi presto come uno dei migliori mediani in circolazione, soprattutto se utilizzato con continuità. Il condizionale tuttavia è d'obbligo ed è proprio il rischio l'elemento da tenere maggiormente in considerazione: Arthur vale davvero più di 50 milioni di euro?

Arthur al Barcellona

Stagione Passaggi tentati e completati Occasioni da gol create 2018-19 1302 - 1211 (93%) 26 2019-20 842 - 761 (90,4%) 23

* dati riferiti alla Liga

Samuel Umtiti

Il Mondiale di Russia 2018 ha rappresentato una sorta di spartiacque per il difensore centrale francese che, dopo essere stato una colonna della Nazionale di Didier Deschamps con tanto di gol decisivo nella semifinale contro il Belgio, non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento nelle ultime 2 stagioni complici anche alcuni problemi fisici. Con Godin dato in partenza, l'Inter dovrà correre ai ripari e cercare un altro difensore all'altezza della situazione. Umtiti non è un nome da far tremare i polsi, certo: ma Antonio Conte ci ha abituati negli anni a tirare fuori (o ritirare fuori) il meglio dai giocatori.

I dubbi - I punti di domanda sono almeno due. Innanzitutto la condizione fisica del 26enne di origini camerunesi, costretto troppo spesso ultimamente a rimanere ai box per infortunio. In secondo luogo le sue caratteristiche tecniche: siamo sicuri che sia più forte di De Vrij e Skriniar?

Umtiti al Barcellona

Stagione Presenze (da titolare) Palloni intercettati e tackle vinti 2016-17 25 (24) 61 + 33 2017-18 25 (24) 59 + 33 2018-19 14 (13) 18 + 7 2019-20 11 (9) 31 + 10

Samuel Umtiti e Karim Benzema - Real Madrid-Barcellona Liga 2019-20 Credit Foto Getty Images

La provocazione: Luis Suarez

L'abbiamo lasciato per ultimo perché è un nome che suona provocatorio. Ma se l'Inter dovrà davvero privarsi di Lautaro Martinez, che ha 22 anni ed è l'attaccante titolare della Nazionale argentina, perché non provare a puntare in alto? Il Pistolero ha 11 anni più del Toro, ma sulla carta si integra alla perfezione con Romelu Lukaku. E sarebbe in grado di rendere decisamente più sopportabile l'addio di Martinez. Chissà Conte cosa penserebbe a riguardo...

Il Pistolero al Barcellona

Stagione Presenze Gol + assist 2014-15 43 25 + 23 2015-16 53 59 + 24 2016-17 51 37 + 18 2017-18 51 31 + 19 2018-19 49 25 + 13 2019-20 23 14 + 11

