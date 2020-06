Inter-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria; si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

Squalificati: Padelli

Indisponibili: Vecino, Godin

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Colley

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte in casa dell'Inter in Serie A (2-1 nell'aprile 2017) - completano il parziale 11 successi nerazzurri e cinque pareggi.

L'Inter ha perso le ultime due sfide di Serie A e potrebbe arrivare a tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2017 (quattro in quell'occasione).

Le ultime quattro partite della Sampdoria hanno visto un totale di 19 reti (otto fatte, 11 subite), una media di 4.8 a incontro.

Dopo il successo sul Verona nell'ultima gara disputata in campionato, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2019.

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio in questa Serie A (Inter, 1024) e quella che ci è rimasta meno (Sampdoria, 156).

Antonio Conte ha perso le ultime due partite di Serie A, contro Lazio e Juventus: solo una volta il tecnico leccese ha registrato tre sconfitte di fila nella competizione, sulla panchina dell'Atalanta nel 2009.

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria collezionando 38 presenze tra il 2016 e il 2017; tre delle quattro reti dello slovacco nella competizione sono arrivate a San Siro, la prima in questo stadio proprio contro i blucerchiati a ottobre 2017.

Fabio Quagliarella ha segnato cinque gol contro l'Inter in Serie A, l'ultimo nel 2017 - con una rete, l'attaccante della Sampdoria raggiungerebbe Roberto Boninsegna al 17° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Serie A, a quota 163.

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha segnato un solo gol in 10 sfide di campionato contro l’Inter, proprio nell’ultima trasferta a febbraio 2019.

