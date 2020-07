Inter: solo un affaticamento muscolare per Moses, salterà la sfida col Bologna

L'esterno nigeriano si è fatto male durante la gara col Brescia ma gli esami non hanno rivelato nulla di grave: si tratta di un normale "affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra". L'ex Chelsea salterà quindi il match casalingo col Bologna mentre dovrebbe tornare a disposizione di Conte per la trasferta di Verona di giovedì 9 luglio.

Sospiro di sollievo per Antonio Conte e per l'Inter: nulla di grave per Victor Moses, uscito al 68' della gara vinta 6-0 a San Siro col Brescia per un problema muscolare. Gli esami effettuati in mattinata alla clinica Humanitas di Rozzano non hanno rivelato nulla di particolare, come comunicato dal club nerazzurro: "Gli esami hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra".

A questo punto è certa l'assenza di Moses per la gara interna contro il Bologna di Mihajlovic domenica alle 17.15 a San Siro, mentre il nigeriano potrebbe tornare a disposizione per la partita del Bentegodi col Verona di giovedì 9 luglio. Al suo posto è probabile che Conte dia spazio ad Antonio Candreva, in gol contro il Brescia.

Play Icon WATCH Conte: "Più spazio per Sanchez? Sono cazzate, mi viene da ridere" 00:01:27

