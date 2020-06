James: "Napoli? Non mi convinceva l'offerta, io volevo l'Atlético. Ma perché non gioco nel Real?"

Il trequartista colombiano si sfoga in un'intervista, chiedendosi il perché non riesca sfondare al Real Madrid: "Difficile dare il tuo meglio quando l'allenatore non ti dà continuità". E sul mancato trasferimento al Napoli: "Non mi convinceva e non ritenevo che fosse buona".

In stagione ha raccolto solo 8 presenze in campionato, spalmate su 418 minuti. Un bottino misero per James Rodríguez che sta letteralmente sprecando la sua carriera. Dopo la parentesi al Bayern Monaco sembrava potesse andare al Napoli, ma il colombiano ha risposto in maniera categorica: “volevo andare all'Atlético Madrid”. Ma perché James non riesce a sfondare al Real Madrid? Bello saperlo risponde l'ex Monaco...

Non so cosa accadrà in futuro, ma se mi dessero la possibilità di scegliere, andrei in una squadra dove poter mostrare la mia qualità. Qui il mio ruolo non è certo quello del protagonista. Mi sto allenando e lavoro sodo nel caso in cui toccasse a me. Penso al futuro, ovunque sarà, perché voglio arrivarci al top. Il mio lavoro e il mio talento non mi impediscono di sognare. [James Rodríguez a Gol Caracol]

Perché non gioco?

È una buona domanda e vorrei saperlo anch'io. È difficile dimostrare il proprio valore quando l'allenatore non ti permette di avere la giusta continuità. In pochi minuti è complicato mostrare quello che sai fare. Si dicono molte bugie su di me e non accetto che venga messa in dubbio la mia professionalità

Perché non sono andato al Napoli? Ancelotti ti voleva...

Pensavo che si sarebbe chiusa l'operazione con l'Atletico Madrid, ma onestamente non mi è stato permesso di andare nel club che volevo. Volevano che andassi in un'altra squadra. C'è stata anche un'offerta dalla Serie A, ma non mi convinceva e non ritenevo che fosse buona. All'epoca il mio agente mi propose anche un'offerta dalla Cina, ma non mi ritenevo pronto per un campionato come quello cinese perché, anche ora, sento di poter dare molto al calcio europeo

