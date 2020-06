James Rodriguez al Bari? Il retroscena di Daniele Faggiano: "Nel 2009 era quasi fatta"

L'attuale direttore sportivo del Parma, all'epoca osservatore per i pugliesi, racconta al quotidiano AS questo curioso aneddoto di calciomercato: "Sono andato a conoscere anche la sua famiglia. La trattativa non si concretizzò perchè il Bari non poteva permettersi di acquistare il calciatore da solo, dovevamo concludere l'operazione insieme a un altro club italiano".

Sì, c'è stato un momento in cui James Rodriguez è stato ad un passo dal venire in Italia e vestire la maglia del Bari. Non è uno scherzo ma un aneddoto di calciomercato raccontato da Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma, che ha parlato al quotidiano madrileno AS e ha svelato alcuni retroscena del passato del talento colombiano, conosciuto quando all'epoca era uno degli osservatori per la società pugliese, attualmente in Serie C. Faggiano ricorda così il trequartista ora al Real Madrid: "L'idea mi venne visionando tanti calciatori in giro per il mondo. All'epoca James giocava ancora nel Banfield e ovviamente era un calciatore molto interessante, sono andato a conoscere anche la sua famiglia, composta da gente per bene. Anche lui lo ricordo come un ragazzo pulito".

Però la trattativa non andò in porto e saltò l'approdo di James al Bari.

La trattativa non si concretizzò perchè il Bari non poteva permettersi di acquistare il calciatore da solo, dovevamo concludere l'operazione insieme a un altro club all'italiano che però non se la sentì di investire una cifra importante su un giovane. Dopo il Banfield è andato al Porto e a quel punto la sua carriera è decollata

Un trasferimento che visto oggi sembra una roba da videogiochi o da fantacalcio ma che invece nel 2009 non è andata troppo lontano dal concretizzarsi: James Rodriguez non è mai arrivato a Bari e per adesso mai in Italia, la sua carriera europea è partita dal Portogallo e poi ha toccato Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco e ancora Real.

