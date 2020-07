Sarri è felicissimo per il successo contro i biancocelesti che avvicina la Juventus allo Scudetto. Guai però a parlare già di Champions, c'è da completare l'opera andando a conquistare i 4 punti mancanti. Poi il tecnico della Juve ha spiegato l'iniziale esclusione di Dybala e l'infortunio di Higuain.

Maurizio SARRI (All. Juventus)

Vicini allo Scudetto? Come ho sempre detto, è come avere un'opportuna da gol. Se lo fai è gol, se lo manchi l'opportunità non conta niente. Ci mancano 4 punti e poi parleremo dell'obiettivo raggiunto. In questo momento abbiamo da fare quattro partite e i punti da sudare sono tutti difficili. In sei giorni facciamo tre partite, dobbiamo rimanere con la testa sul pezzo e pensare a fare i punti che mancano

Ronaldo stupisce ancora?

È un giocatore impressionante perché ha la capacità di recupero fra una partita e l'altra impressionante. Non parlo tanto dell'aspetto fisico, ma dell'aspetto mentale. Riesce a recuperare sia fisicamente che mentalmente ad una velocità stupefacente. È un fuoriclasse nei piedi, ma molto probabilmente anche nella testa. Battere il record di Higuain? Cristiano è imprevedibile. Se si mette in testa qualcosa, a livello di determinazione è forte. Vediamo se sarà il caso di farlo riposare in qualcuna di queste partite o meno. Se la condizione è questa non mi sembra abbia bisogno in questo momento. Davanti poi abbiamo qualche problemino perché ieri si è bloccato Dybala per un mal di schiena. Higuain? Un problema alla schiena anche per Gonzalo. Lui lo ha avuto durante il riscaldamento ed era un rischio grosso farlo giocare. Dybala ha avuto un blocco muscolare alla schiena, oggi stava leggermente meglio. La decisione iniziale era di fargli fare solo uno spezzone di partite per non rischiarlo

Juventus-Lazio, Serie A 2019-2020: esultanza Cristiano Ronaldo dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La Juventus resta una squadra che subisce tanti gol

Quest'anno abbiamo anche preso 12 rigori contro. È un numero straordinariamente alto perché è straordinariamente alto il numero di rigori assegnati in A rispetto alle stagioni precedenti. Molti gol li abbiamo presi staccando la spina quando eravamo in netto vantaggio. Spero che in Champions ci siano partite in cui saremo in netto vantaggio, ma ho forti dubbi e il calo dal punto vista dell'applicazione mentale non ci dovrebbe succedere. Stiamo parlando di una fase finale di campionato estremamente strana e quindi prevedo che anche la fase finale della Champions sia estremamente strana. Noi abbiamo da recuperare un risultato e quindi dobbiamo focalizzarci sull'ottavo di finale per poter raggiungere la Final 8 che è già qualcosa di importante. Prima dobbiamo concludere il campionato e poi focalizzarci sulla Champions

Paratici ha confermato che sarà l'allenatore della prossima stagione...

Per forza ho il contratto

La gavetta?

Tu parti dal presupposto che uno smetta di fare un altro mestiere perché pensa di diventare un allenatore importante a livello europeo, ma la realtà non è questa. Io ho smesso di fare un altro mestiere perché mi ero annoiato, avevo un'altra forte passione e il mio obiettivo era vivere con questo mestiere. Non era certo di arrivare ai vertici a livello nazionale e europeo. Poi in corso d'opera, con tanta fortuna, perché ci vogliono anche i momenti fortunati, riesci a fare di più di quello che era la mia intenzione iniziale, ovvero vivere facendo qualcosa che mi appassionava

