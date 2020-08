La Vecchia Signora ha annunciato l'addio del centrocampista francese: risoluzione consensuale. L'ex PSG è pronto a legarsi all'Inter Miami in MLS e ha salutato la Juve sui social: "Un sogno che si avvera e un onore, rimarrò sempre il fan numero 1"

Blaise Matuidi non è più un giocatore della Juve. A comunicarlo è il club bianconero con un tweet conciso, semplice ma emblematico: "Grazie di tutto, Matuidi" le parole della Vecchia Signora. Notizia che era nell'aria ormai da giorni: risoluzione di contratto tra il centrocampista e la Juventus, il francese è pronto a legarsi all'Inter Miami in MLS.

"Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto", recita il comunicato del club. "E' per il grandissimo impegno che ha sempre messo in campo con noi, che lo ringraziamo di cuore. E gli auguriamo buona fortuna per il futuro".

Il saluto di Blaise

Non è tardato ad arrivare il saluto di Matuidi alla Juve e a tutti i tifosi bianconeri tramite i social network: "Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie Juve, grazie davvero" le parole del francese.

