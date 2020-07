Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche

La Juventus ha ottenuto il successo nella gara di andata contro la Roma e non vince entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i giallorossi dal 2013/14.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Mancini

Indisponibili: Lo. Pellegrini

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite in Serie A (82).

La Juventus ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro la Roma in campionato, le quattro più recenti tutte per 1-0 – i bianconeri non sono mai arrivati a nove successi interni consecutivi contro i giallorossi in Serie A.

La Juventus ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A giocate nel mese di agosto, segnando una media di 2.5 reti ad incontro.

La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite casalinghe in campionato: solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A, nel 1932/33 (15).

La Juventus potrebbe restare imbattuta in casa in una singola stagione nel massimo campionato per la 22ª volta nella sua storia in Serie A, almeno 13 volte in più di ogni altra squadra (Torino e Inter a nove).

Sei vittorie e un pareggio per la Roma nelle ultime sette giornate di campionato: con 19 punti quela giallorossa è la squadra che ha fatto meglio in Serie A in questo lasso temporale.

Cristiano Ronaldo nel post lockdown è andato a segno in tutte le cinque gare casalinghe di Serie A: sette gol all’Allianz, è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver realizzato più reti in casa dalla ripresa.

Edin Dzeko è a quota 78 gol in Serie A con la maglia della Roma, a meno uno da Rodolfo Volk (79) e a meno quattro da Vincenzo Montella (83), rispettivamente quinto e quarto all-time nella classifica dei migliori marcatori giallorossi nella competizione.

Il primo gol dell'attaccante della Roma Edin Dzeko in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus nell'agosto 2015: resta quello l’unico match giocato dal bosniaco ad agosto contro i bianconeri.

