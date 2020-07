L'allenatore bianconero dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Fare punti in questo momento è difficile per tutti. Pjanic? Ha un problema all’adduttore e non mi sembravano le sue partite queste ultime".

Dalla possibile festa Scudetto a una serata di riflessione per la quinta sconfitta di campionato, alla Juventus non accadeva dal 2012/2013 con Antonio Conte in panchina. Maurizio Sarri non nasconde il rammarico per il 2-1 di Fofana al 93' che permette all'Udinese di fare un grande balzo verso la salvezza e che rimanda l'aritmetica certezza del titolo al prossimo weekend.

Abbiamo perso ordine, abbiamo preso il pareggio dopo un buon primo tempo. E' così per noi, è così per tutti. Volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. Abbiamo perso al 93' per voler vincere a tutti i costi. Cosa mi preoccupa? In questa fase della stagione è difficile: le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi, soprattutto mentalmente. In questo momento l'ordine sarebbe più importante dell'aggressività.

Passaggio su due grandi assenti della Dacia Arena, Giorgio Chiellini e Miralem Pjanic, il primo infortunato mentre il secondo lasciato in panchina per scelta tecnica e per un piccolo problema muscolare.

Giorgio ci è mancato tutta la stagione, nel lungo periodo un difensore di questa portata e personalità sarebbe stato utile. Ma comunque la stagione è andata così e dobbiamo andare oltre queste problematiche. Pjanic ha un problema all’adduttore e comunque non mi sembravano le sue partite queste ultime.

Chiusura sulle priorità del club bianconero in questo momento, anche in vista del ritorno delgi ottavi di Champions League contro il Lione il prossimo 7 agosto allo Stadium.

Non ci penso, penso alla Sampdoria, dobbiamo stare sul pezzo per il campionato poi penseremo alla Coppa.

