L'Inter rompe col passato e stravolge il look: la nuova seconda maglia è a scacchi

L'indiscrezione, già emersa sulle pagine di Tuttosport a gennaio, è stata confermata anche dal sito specializzato footyheadlines.com a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo kit per la stagione 2020-21.

Sarà una seconda maglia strana, in totale rottura con il passato, come ormai tante squadre ci hanno abituato. Nella stagione 2020-21, l'Inter vestirà una maglietta bianca a scacchi molto ampi, delineati da linee verticali e orizzontali di colore nero e azzurro: il design, molto particolare e quasi in stile country, è destinato a far discutere tifosi e collezionisti.

La seconda maglia dell'Inter per la stagione 2020-21, indiscrezione da footyheadlines.com Credit Foto Other Agency

Play Icon

Serie A Conte: "Scudetto? Ce lo ha in mano la Juventus, l'Inter deve pensare solo a battere la Roma" DA UN' ORA

Il kit, anticipato già a gennaio sulle pagine di Tuttosport, è stato confermato dal sito specializzato footyheadlines.com a pochi giorni dalla presentazione ufficiale. La parte anteriore è molto ordinata e geometrica, con caselle contenenti il logo della società, il logo dello sponsor tecnico Nike e una grossa banda orizzontale per il main-sponsor Pirelli. Molto curioso anche il retro, con analoghe sezioni libere per l'inserimento del nome del giocatore, del numero e dello sponsor secondario.

Play Icon WATCH Conte: "Non ho mai percepito sfiducia, se la sentissi non sarei mai di peso per il club" 00:02:04

Serie A SPAL-Inter in Diretta tv e Live Streaming DA 11 ORE