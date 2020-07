La moviola di Inter-Napoli: chiesti due rigori, dubbi sul contatto Barella-Maksimovic

Gli episodi più controversi dell'anticipo della 37a giornata di Serie A in programma allo stadio Meazza di Milano diretto dal sig. Paolo Valeri di Roma 2.

La moviola di Inter-Napoli (arbitro Paolo Valeri, Roma 2)

-Minuto 51': Insigne calcia volo trovando la deviazione di Candreva col braccio in area. Il braccio del giocatore dell'Inter è assolutamente attaccato al corpo. Qualche protesta dei giocatori del Napoli, ma dalla sala VAR confermano: non c'è rigore.

-Minuto 54': ancora il Napoli a protestare, questa volta per una spallata irregolare di Barella su Maksimovic non ravvisata da Valeri. Questa volta il fallo c'era, ma l'arbitro non l'ha considerata fallosa, sbagliando... L'intervento è comunque al limite dell'area, da verificare se si conclude in area di rigore o meno.

