La moviola di Roma-Inter: contatto Kolarov-Lautaro, forti dubbi sul gol di Spinazzola

La moviola di Roma Inter (Arbitro: Di Bello)

Minuto 46: GOL DELLA ROMA di Spinazzola convalidato dopo un check al monitor di Di Bello! A inizio azione Kolarov tocca il piede di Lautaro Martinez e appoggia le braccia sulla schiena dell'attaccante nerazurro, ma per il direttore di gara il contatto è trascurabile. I nerazzurri chiedono invano l'annullamento del gol.

Minuto 54: GOL ANNULLATO ALL'INTER CON LAUTARO MARTINEZ! Grandissimo traversone di Bastoni per il "Toro", che sfugge a Kolarov e insacca in diagonale. La partenza, tuttavia, è stata in fuorigioco.

Minuto 57: GOOOOOL!! 2-1 ROMA COM MKHITARYAN! Dzeko sfugge a Bastoni in area, poi dopo un flipper in area piccola, arriva in corsa l'armeno, che sfonda la porta da due passi: gara ribaltata all'Olimpico! Nessun tocco di mano di Dzeko segnalato dopo Silent Check.

Minuto 62: Barella rischia il secondo giallo dopo tackle deciso su Veretout.

Minuto 70: Punizione di Eriksen respinta dal braccio (largo?) di Ibanez al limite dell'area. Di Bello non fischia. Altro episodio al limite

Minuto 86: Calcione di Spinazzola all'indirizzo di Moses nell'area giallorossa. RIGORE PER L'INTER ineccepibile!

