Lo stop sarebbe avvenuto nella partitella finale dell'allenamento di stamane tenutosi a Formello: il centrocampista serbo si è fermato ed è uscito dal terreno di gioco per farsi visitare negli spogliatoi. Una risonanza magnetica è prevista nelle prossime ore.

In queste ultime ore la Lazio ha intensificato gli allenamenti per prepararsi all’ultimo strappo nella corsa Scudetto. Ma la partitella di stamane si è tramutata presto in un incubo per Inzaghi e il suo staff. Milinkovic-Savic si è fermato di colpo lamentando un problema al ginocchio. L'infortunio manifestatosi questo giovedì, sarebbe il risultato di un contrasto avvenuto nella precedente sessione di mercoledì.

Nelle prossime ore il centrocampista serbo verrà sottoposto ad una risonanza magnetica al ginocchio. I primi esami sono previsti per il tardo pomeriggio e si svolgeranno alla clinica Paideia di Roma, dove il calciatore dovrebbe arrivare verso le ore 18. Una tegola importante per la formazione biancoceleste, che ripone in Milinkovic-Savic - fulcro del centrocampo - una buona parte delle speranze Scudetto. La Lazio ripartirà con uno svantaggio minimo (1 solo punto) dalla Juventus capolista, e lo farà il 24 giugno alle 21:45, quando giocherà sull'ostico campo dell'Atalanta.

