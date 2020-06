Il centrocampista della Lazio aveva manifestato un problema al ginocchio dopo uno scontro di gioco in allenamento, tanto da far temare un infortunio grave proprio a pochi giorni dalla ripartenza del campionato. Era stata prenotata una risonanza magnetica, ma in seguito è stata annullata dopo un controllo dello staff medico: solo una botta per il serbo.

Solo una botta al ginocchio. Questo il responso dello staff medico della Lazio sull'infortunio di Milinkovic Savic, con i biancocelesti che hanno addirittura annullato la risonanza magnetica che era stata fissata per le 18. Allarme rientrato in casa Lazio, dunque, proprio a due settimane dal ritorno in campionato con la squadra di Simone Inzaghi che farà visita all'Atalanta.

A far tremare i tifosi era stata una partitella disputata nella mattinata, quando Milinkovic Savic aveva riportato un forte dolore al ginocchio dopo uno scontro di gioco. Per fortuna tutto risolto, un po' di ghiaccio e soprattutto un po' di riposo nelle prossime ore senza strafare.

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 3 ORE

Play Icon WATCH Milinkovic-Savic, dominio fisico e tecnico nella rimonta della Lazio sull'Inter 00:02:45

Serie A Lazio, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto IERI A 16:00