Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-0: Gomez elettrico, migliora Caldara, male Fabian Ruiz

Il capitano della Dea migliore in campo. Bene Toloi e Pasalic. Nel Napoli Zielinski unico a provarci. Malino Politano, Koulibaly impreciso

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6 -Poco impegnato, sempre sicuro. Nelle uscite basse insuperabile.

Rafael TOLOI 7 - Come al solito appoggia sempre l'azione, alzandosi da centrocampista aggiunto. Con un tiro sbagliato assiste Gosens per il gol. Ottima prova. (Dal 88' SUTALO SV)

Mattia CALDARA 6,5 - Buona prova. Sicuro, ben coperto, elegante in impostazione. In crescita. (Dal 72' PALOMINO 6 - Dentro nel finale, esperto e grintoso)

Berat DJIMSITI 6 - Non esuberante, ma ben posizionato e mai impreciso. (Dal 82' HATEBOER SV)

Timothy CASTAGNE 6,5 - A destra, si sovrappone, va al cross, mette in crisi Mario Rui.

Marteen DE ROON 6,5 - Mette sempre ordine, senza strafare, ma con luciditá.

Remo FREULER 6,5 - Dinamico, furbo e volenteroso. Un perno.

Robin GOSENS 7 - Fatica nel primo tempo con Di Lorenzo, che lo tiene bene. Falloso e non dirompente come al solito. Poi ad inizio ripresa firma la rete numero 9 del suo campionato.

Mario PASALIC 7 - Si alza e si abbassa, trasformando il 3-5-2 in 3-4-1-2. Perfetto l'inserimento per lo stacco che vale l'1-0 all'Atalanta. (Dall'88' TAMEZE SV)

Alejandro GOMEZ 7,5 - Il piú ispirato nel primo tempo della Dea. Va al tiro, dribbla, svaria. Ad inizio ripresa con una magia serve l'assist a Pasalic, il quindicesimo del suo campionato. Un trascinatore, un leader. (Dall'88' MURIEL SV)

DUVAN ZAPATA 6 - Gioca per la squadra, di sponda, si procura falli. Non riesce a rendersi pericoloso.

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - Dea che gioca da tempo a memoria, che non sente il caldo, che continua a vincere. Gran lavoro, ottima anche la rotazione.

Robin Gosens Credit Foto Imago

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6,5 - Bravo su un tiro da fuori di Gomez, attento in uscita. Poi si scontra con Mario Rui e Caldara ed é costretto al cambio. (Dal 30' MERET 6 - Sui gol subiti non ha colpe. Non compie parate di rilievo).

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Non teme Gosens e anzi lo attacca spesso nel prmo tempo. Nel secondo invece cala e il tedesco lo punisce.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Sicuro e ancora positivo nel primo tempo. Nel secondo affonda con tutta la squadra.

Kalidou KOULIBALY 5,5 - Fisicamente pimpante, si spinge anche in avanti. Fuori posizione in entrambi i gol subiti.

MARIO RUI 5,5 - A sinistra con furore. Spregiudicato e per nulla attendista. Nel secondo tempo Castagne alza il ritmo e lui soffre. Ancora ammonito.

Fabian RUIZ 5 - Si inserisce e gestisce. Ottimo il palleggio con Demme. Sbaglia in uscita ad avvio ripresa, concedendo l'azione del gol alla Dea. Errore grave. Poi spreca anche la chance di riaprire la partita a 20 dalla fine. Male.

Diego DEMME 6 - L'equilibratore. Cuce e chiude, chiude e cuce. Il suo lo fa sempre. (Dal 73' LOBOTKA 6 - Nel finale, gagliardo e motivato. Non basta)

Piotr ZIELINSKI 6 - Uno dei migliori del Napoli. Si propone, inventa, anche con colpi di tacco, va al tiro.

Matteo POLITANO 5,5 - Insomma. Ci prova, ma non riesce a mettersi in evidenza. Al piccolo trotto. (Dal 73' CALLEJON 5,5 - Entra ma non si nota. Non emerge. Un po' depresso)

Dries MERTENS 6 - Sembra stare bene. Tecnicamente sempre eccelso, cerca il dialogo con gli esterni. Ma non trova mai la giocata vincente. (Dal 58' MILIK 6 - Va in gol, ma é in fuorigioco. Pericoloso e determinato)

Lorenzo INSIGNE 6 - Corre per tre, abbassandosi spesso ad aiutare Mario Rui. Benino nel primo tempo, non pervenuto nel secondo. (Dal 58' LOZANO 6 - Qualche sprazzo del Lozano ammirato in Olanda. Accelera e ci prova)

ALL. Gennaro GATTUSO 5,5 - Insomma. Bene la preparazione del match, un po' sulle gambe nella ripresa quando la Dea alza il ritmo. Non trova soluzioni.

