Le pagelle di Bologna-Lecce 3-2: Barrow show con un gol e due assist; Falco è un faro per il Lecce

Il migliore è Musa Barrow, autore di 2 assist e un gol. Nel Bologna promosso anche il solito Palacio. Nel Lecce Pippo Falco è un faro. Male Dell'Orco e Saponara.

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Non benissimo sull’uscita che regala il gol che ridà vita al Lecce.

Ibrahima MBAYE 5,5 – Non una grande spinta; parecchie lacune difensive nella ripresa.

DANILO 6 – Uomo d’esperienza, alla fine è il migliore se valutiamo l’intero reparto.

Stefano DENSWIL 5,5 – Nel finale rischia grosso con un episodio che poteva anche costare il rigore. Soffre tantissimo Falco nella ripresa.

Mitchell DIJKS 6 – Gioca una buona partita: sostanza in difesa e qualche sgroppata in avanti. Sul primo gol però non si capisce con Skorupski, anche se la colpa è più del portiere. Dal 57’ Ladislav KREJCI 6,5 – Salva sulla linea il gol che avrebbe permesso a Falco di provare a tenere accesi i sogni del Lecce.

Gary MEDEL 6,5 – Quanta sostanza in mezzo al campo. Sempre pronto a coprire e tappare le falle.

Mattias SVANBERG 6,5 – Alla seconda consecutiva da titolare gioca un match interessante: buone geometrie, rapide e spesso interessanti. Giocatore che ha ampi margini. Dal 57’ Andrea POLI 5,5 – Decisamente meno brillante rispetto allo svedese; in una ripresa in cui tutto il Bologna va un po’ in apnea.

Andreas SKOV OLSEN 6 – Sì e no. Restano delle buone giocate; ma anche parecchia prevedibilità quando vuole rientrare sul sinistro. Dal 57’ Riccardo ORSOLINI 6,5 – Lucido e generoso nell’assist finale a Barrow: avrebbe potuto tirare, ma ha scelto la soluzione più semplice e il gol sicuro del compagno.

Roberto SORIANO 6,5 – Primo tempo di alto spessore, come tutto quello del Bologna del resto. Ripresa non così convincente, ma comunque tale da inficiarne il giudizio positivo. Dal 79’ Federico SANTANDER – sv.

Musa BARROW 7,5 – Due assist, un palo, un gol e un primo tempo letteralmente dominante, dove tra le linee fa veramente quello che vuole. Super partita di questo ragazzo che a Bologna si sta veramente confermando al alto livello.

Rodrigo PALACIO 7 – Quanta generosità per un ragazzo ormai molto vicino ai 40. Corre, si muove e apre spazi con intelligenza rara in un primo tempo dove insieme a Barrow manda in tilt il Lecce. Dal 69’ Nicola SANSONE 6 – Ingresso onesto; ma non si registrano particolari lampi.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Carica i suoi a mille per una partita in cui il Bologna non ha di fatto nulla da chiedere. Il piano funziona talmente bene che sotto i 30 e passa gradi centigradi del Dall’Ara il Bologna va a 100 all’ora per un tempo; poi scoppia. Solo il finale disperato del Lecce gli consente di poter via i 3 punti.

===Le pagelle del LECCE===

GABRIEL 6 – Incolpevole sui gol.

Giulio DONATI 6,5 – Nel secondo tempo è un treno sulla fascia destra. Peccato per il Lecce che non riesca a giocare così anche il primo. Dal 59’ Andrea RISPOLI 6,5 – Entra e dà veramente tutto, non facendo rimpiangere Donati.

Fabio LUCIONI 6 – Tante difficoltà nella prima fase di gara, che il Lecce però riesce a girare nel secondo tempo. La sua prova è uno specchio di questo andamento.

Nehuen PAZ 6 – Un primo tempo di enorme difficoltà, col centrocampo che non fa filtro. Nonostante tutto però gioca una gara d’ordine e nella ripresa la musica cambia. Dall’80’ Biagio MECCARIELLO – sv.

Cristian DELL’ORCO 5 – Perde palle sanguinose in uscita. Il suo avvio alla fine è fatale al Lecce.

Marco MANCOSU 6 – Segna sì il gol che riapre la gara, ma se ne mangia anche uno nella ripresa che avrebbe potuto regalare ben altra sorte al Lecce.

Pagagiotis TACHTSIDIS 5,5 – Troppi palloni persi e troppo poco filtro nel primo tempo, quando il Bologna però va davvero a tutta. Dal 60’ Jacopo PETRICCIONE 6 – Decisamente meglio con lui in campo: c’è da dire però che quella di Mihajlovic è una squadra con meno della metà della benzina nei secondi 45 minuti.

Antonin BARAK 6 – Fatica a dare una mano a livello difensivo, ma nella ripresa è decisamente positivo, come tutto il Lecce del resto. La risultante è un voto sufficiente.

Filippo FALCO 7 – Il faro di questo Lecce, che prende per mano e prova a salvare quasi da solo nella ripresa: un gol, una traversa, un gol salvato sulla linea. E anche nei primi 45 minuti un sinistro all’incrocio fuori di un nulla. Un piede davvero educatissimo.

Riccardo SAPONARA 5 – Deludente. Non entra mai nel match e non crea un singolo pericolo. Dal 60’ Zan MAJER 6 – Mezz’ora di buon supporto al Pippo Falco Show: ma niente di più.

Gianluca LAPADULA 5,5 – Generoso nel lavoro per la squadra, ma mai pericoloso in un pomeriggio in cui una sua zampata avrebbe fatto parecchio comodo al Lecce.

All. Fabio LIVERANI 6 – Al di là dei meriti del Bologna, non ci si può approcciare alla gara dell’anno ed essere sotto 2-0 dopo 5 minuti. Non tocca evidentemente le corde giuste nell’approccio alla gara. Gli va riconosciuta comunque la lucidità nei cambi e nel non perdere mai il controllo. Ed è quello che alla fine, nonostante tutto, lo porta alla sufficienza.

