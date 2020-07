Miglior e peggiori della sfida del Dall'Ara tra Bologna e Napoli, le squadre di Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Qualche piccola distrazione, non da lui. Comunque incolpevole sul gol di Manolas.

Ibrahima MBAYE 6,5 – Dentro la partita, sia quando si tratta di lottare dietro che quando si tratta di accompagnare l’azione. Qualche pausa, ma anche tanto ardore. (84’ DENSWIL sv)

Takehiro TOMIYASU 5 – Generoso, ma anche disastroso in fase difensiva

Larangeira DANILO 6,5 – Attento dietro e per poco math winner con clamoroso palo sverniciato nel finale.

Ladislav KREJCI 5,5 – Poco incisivo sulla corsia di sinistra (65’ DIJKS 6 – Buon impatto per il “trattore”)

Gary MEDEL 5,5 – Sottoritmo oggi il Pitbull, sostituito nel finale (78’ BALDURSON sv)

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 – Qualità e quantità in mezzo al campo. Conferma. (78’ POLI sv)

Roberto SORIANO 7 - Sta bene e serve un assist al bacio per Barrow. Tra le linee, è davvero un fattore questa sera. Argento vivo.

Rodrigo PALACIO 6,5 – Commovente per attaccamento alla maglia e questa sera sfortunatissimo in fase realizzativa. Gli annullano un gol per millimetrico offside, sfiora di un nonnulla il gol vittoria.

Andreas SKOV OLSEN 5 – Acerbo, nonostante le evidenti potenzialità. (65’ ORSOLINI 6 – Più guizzante nel finale)

Musa BARROW 7,5 – Attaccante in grado di fare reparto da solo, portentoso mix di potenza e qualità. Il futuro è suo e questa sera ce ne siamo ampiamente resi conto. Gol con piazzato sinistro in buca d'angolo, sportellata assist e tiri insidiosi: forza della natura!

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – Prova di carattere di un Bologna che ai punti ha ampiamente meritato il pari e nel finale ha più volte rischiato il colpaccio. Solida realtà del nostro calcio.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Non può nulla sul sinistro radiocomandato di Barrow. Attento nelle altre occasioni.

Giovanni DI LORENZO 6 – Avvio esaltante, poi perde colpi nell’arco del match.

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Presidia bene la sua area di competenza.

Kostas MANOLAS 6 - Segna un gran gol, ma nel finale perde la battaglia con Barrow.

HYSAJ 5,5 – Fa rimpiange Mario Rui sulla fascia sinistra.

Diego DEMME 6 – Diga insormontabile del Napoli a lungo, ma sul gol felsineo va nel pallone anche lui. (69’ Fabian RUIZ 6 – Prova a gestire il possesso nel finale).

Eljif ELMAS 6,5 – Sfrutta la chance concessagli da Gattuso con una prestazione caparbia. Fisico e tecnico.

Piotr ZIELINSKI 6 – Bene in sede di possesso palla, a volte però va al piccolo trotto. (83’ ALLAN sv)

Matteo POLITANO 6 – Luci e ombre nella sua partita: l’assist per il gol, qualche giocata da par suo ma anche poca lucidità al momento di calciare in porta (61’ CALLEJON 6 – Senza infamia e senza lode quest’oggi)

Arek MILIK 4,5 - Ennesima stecca stagionale con la maglia del Napoli per l'attaccante polacco. Ormai la sua avventura all'ombra del Vesuvio è agli sgoccioli... (70’ MERTENS 5,5 – Non è freddo sotto porta)

Hirving LOZANO 6 – Non aveva particolarmente demerito, sfiorando a più riprese il gol. Gli è mancato qualcosa in fase realizzativa. (61’ INSIGNE 5,5 – Non incide nel finale)

All. Gennaro GATTUSO 5.5 – Napoli decisamente sparagnino quest’oggi: non gli riesce di amministrare il vantaggio e ai punti va persino bene. Già, erano i felsinei a meritare qualcosa di più….

