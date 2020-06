Le pagelle di Brescia-Genoa 2-2: Iago Falque è il valore aggiunto del Grifone, Tonali delude

Scopriamo i voti dei protagonisti della sfida salvezza del Rigamonti, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A.

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 6,5 - Parata miracolosa su un diagonale angolatissimo di Destro sullo 0-0, nel finale salva il 2-2 con un paio di interventi decisivi

Stefano SABELLI 6,5 - Protagonista nell'uno-due micidiale del Brescia in apertura, prima con l'assist al bacio per Donnarumma, poi pescando Bjarnason tutto solo all'interno dell'area di rigore. Non molla fino alla fine

Andrea PAPETTI 5,5 - Il classe 2002 pecca di inesperienza in occasione del primo rigore concesso al Genoa. Una leggera spinta su Romero c'è, ma Irrati sembra punire troppo severamente il movimento. Per il resto il difensore se la cava tra Pinamonti, Destro e Iago Falque

Ales MATEJU 6 - Gara importante in copertura

Alessandro SEMPRINI 6 - Primo gol in campionato, una gioia che lo distrae dai compiti difensivi. Lopez se ne accorge e lo toglie nel finale (dal 67' MARTELLA 5 - Distratto, con lui il Genoa va a nozze)

Daniele DESSENA 5 - Imperdonabile ingenuità in area di rigore: il Brescia perde due punti a causa sua

Sandro TONALI 5 - Regia intermittente dell'enfant prodige, sogno proibito di mezza Serie A. Mancano il consueto entusiasmo e le giocate di qualità, la testa è altrove? (dall'83' GHEZZI S.V.)

Birkir BJARNASON 6,5 - Propizia il 2-0: prima innescando il contropiede, poi servendo (quasi inconsapevolmente) un cioccolatino a Semprini (dall'83' ROMULO S.V.)

Jaromir ZMRHAL 5,5 - Tanta corsa, ma poca, pochissima sostanza (dal 73' AYE 5,5 - Un tiro debole e poco altro)

Ernesto TORREGROSSA 6 - Si sbatte tantissimo tra sponde e falli subiti. Gli manca solo la giocata negli ultimi 20 metri (dal 67' SKRABB 5 - Pessimo impatto sulla gara del finlandese)

Alfredo DONNARUMMA 6,5 - E' l'unico che in questo momento può portare il Brescia fuori dalle sabbie mobili. Non a caso segna il secondo gol consecutivo

All. Diego LOPEZ 5,5 - Nicola stravolge il Genoa e lui sta a guardare, senza cambiare i suoi. Lo fa quando è troppo tardi

Donnarumma, Brescia-Genoa Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Genoa ---

Mattia PERIN 6 - Gara di ordinaria amministrazione, non ha colpe sui due gol bresciani

Cristian ROMERO 6,5 - Si butta spesso in avanti creando superiorità numerica per il Genoa, non male per uno che dovrebbe giocare nella linea a 3 dietro

Adama SOUMAORO 6 - Colpevole assieme ai colleghi di reparto nell'avvio sprint del Genoa, col passare dei minuti trova l'equilibrio (dal 53' SCHONE 6 - Più ordine nel centrocampo del Grifone quando entra l'ex Ajax, anche se il Regista può dare molto di più)

Cristian ZAPATA 5 - Sabelli fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte

Davide BIRASCHI 5 - Perde la marcatura di Semprini sul 2-0

Valon BEHRAMI 5,5 - Un gladiatore a mezzo regime, punge meno del solito (dal 65' LERAGER 6 - Dà peso e corsa al centrocampo di Nicola)

Stefano STURARO 5 - Si divora la palla del 3-2 nel finale

Antonio BARRECA 5,5 - Perde la sfida in velocità con Sabelli (dal 59' GHIGLIONE 5,5 - Non fa meglio del compagno di cui prende il posto)

IAGO FALQUE 7 - Con lo spagnolo in campo Nicola ha ritrovato la qualità che gli è mancata per gran parte del campionato. Grazie al rigore trasformato Iago trova continuità realizzativa dopo il gol della bandiera contro il Parma. Guida la rimonta del Grifone (dal 53' PANDEV 6 - L'entrata del macedone dà nuova linfa alla manovra offensiva di Nicola con giocate in velocità)

Mattia DESTRO 5,5 - Prima da titolare con il Genoa. Il più attivo in attacco tra i rossoblù nel primo tempo: in avvio sfiora il gol con un diagonale, nella ripresa si spegne (dal 58' SANABRIA 6 - Un suo tiro insidioso non entra solo per un gran tuffo di Joronen)

Andrea PINAMONTI 6,5 - Nel primo tempo tanta imprecisione, anche se è cercato poco dai centrocampisti del Grifone. Nella ripresa per centimetri sfiora l'eurogol con una prodezza in mezza rovesciata, ha il merito di trovare il pareggio con la freddezza dal dischetto

All. Davide NICOLA 6,5 - I cambi corretti e con il tempismo giusto aiutano il Genoa a rimontare un 2-0 che sembrava irrecuperabile. Con Schone e Iago Falque in forma la salvezza non è un'utopia

