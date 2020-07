Il migliore in campo è l'ex napoletano, decisivo nel secondo tempo. Buono l'esordio in A del giovane Ladinetti, mentre Carboni ancora una volta pecca di irruenza. Caputo e João Pedro non tradiscono mai.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Non ha colpe sull'incornata vincente da un passo di Caputo. Non deve compiere interventi per tutto il resto della gara.

Fabio PISACANE 5,5 - Ha sulla coscienza la mancata marcatura di Caputo, che non lo perdona. E in un'altra occasione si perde il centravanti avversario. Migliora nella ripresa.

Luca CEPPITELLI 6,5 - Guida la difesa, sia a tre che a quattro dopo l'espulsione di Carboni. Sicuro negli interventi e pure favorito dalla scarsa incisività del Sassuolo.

Andrea CARBONI 4,5 - L'irruenza lo tradisce ancora una volta: con due interventi scoordinati si prende altrettanti gialli lasciando il Cagliari, già sofferente di suo, in 10 uomini.

Paolo FARAGÒ 5,5 - Deve contenere Boga e Rogerio e va spesso in affanno, con tanto di ammonizione. Dopo il rosso a Carboni arretra nella difesa a quattro.

Nahitan NANDEZ 6 - Poca qualità, tanta grinta. Lotta come un leone, provando a svegliare un Cagliari anestetizzato.

Valter BIRSA 5 - Regia praticamente inesistente, costruzione impacciata della manovra, fase difensiva più che difficoltosa. Esce dopo un tempo molto negativo (dal 46' Riccardo LADINETTI 6,5 - Bell'esordio in A: entra in una situazione complicatissima e se la cava con personalità e buone qualità tecniche)

Marko ROG 7 - Patisce il palleggio del Sassuolo, ma ha il merito di non abbassare la testa. Suo l'assist che consente a João Pedro di pareggiare. Gran secondo tempo (dal 90' Ragnar KLAVAN s.v.)

Federico MATTIELLO 5,5 - Ha delle difficoltà con Haraslin, ma non commette errori vistosi. Anche lui, come Pisacane, si dimentica Caputo nell'azione del gol.

Gaston PEREIRO 5 - Invisibile. Nel primo tempo la palla ce l'ha sempre il Sassuolo e nemmeno lui può far granché per ribaltare la situazione (dal 46' Giovanni SIMEONE 6 - Dà profondità e toglie punti di riferimento alla difesa del Sassuolo. Il suo ingresso in campo porta maggior peso offensivo al Cagliari)

João PEDRO 6,5 - Quando Zenga gli affianca Simeone trova maggior fiducia. Sfrutta l'unica occasione a disposizione per trovare la rete del pareggio.

All. Walter ZENGA 6 - Ha il merito di riordinare la squadra dopo l'espulsione di Carboni, senza timori nel puntare anche su un classe 2000. Il secondo tempo del Cagliari gli dà ragione.

Le pagelle del Sassuolo

Gianluca PEGOLO 6 - Molto attento nelle rare occasioni in cui il Cagliari getta il pallone nella sua direzione. Deve inchinarsi a João Pedro.

Mert MULDUR 6 - Si propone spesso e volentieri nelle iniziative offensive del Sassuolo. Ha fiato e gamba. Non si oppone però con cattiveria a Rog (dal 72' Giangiacomo MAGNANI s.v.)

MARLON 6 - Bravo nel palleggio, poco impegnato dal punto di vista prettamente difensivo. Chiude da terzino destro dopo l'ingresso di Magnani.

Gianmarco FERRARI 6 - Tranquillo in un primo tempo in cui il Cagliari non gli fa nemmeno il solletico, meno nella ripresa: con Simeone va maggiormente in affanno.

ROGERIO 6 - Molto offensivo. Gioca vicino a Boga, anche se non sempre l'intesa è ideale (dal 90' Georgios KYRIAKOPOULOS s.v.)

Filip DJURICIC 6 - Parte un pochino più arretrato rispetto al solito, ma con i suoi inserimenti tiene in allerta la difesa del Cagliari (dal 90' Giacomo MANZARI s.v.)

Manuel LOCATELLI 6,5 - Dominatore del centrocampo per buona parte della contesa. Gioca massimo a due tocchi, rendendo fluida la manovra. Cala nella ripresa.

Hamed TRAORE 5,5 - Pericoloso da fermo. Da un suo calcio d'angolo nasce la rete di Caputo che porta in vantaggio il Sassuolo. Ma non combina molto altro (dal 72' Andrea GHION s.v.)

Lukas HARASLIN 6,5 - Molto vivace. Suo il primo tiro della partita. Tra i più propositivi in casa neroverde, costringe Carboni all'espulsione (dal 72' Giacomo RASPADORI s.v.)

Francesco CAPUTO 6,5 - Non si mette troppo in mostra, ma conferma di essere una sorta di Re Mida dell'area di rigore: ennesimo gol, il diciottesimo di una stagione da ricordare.

Jeremie BOGA 5 - Lezioso e poco concreto. Tocca tanti palloni, dribbla, ma alla fine della fiera è poco utile. Il simbolo di un Sassuolo incompiuto.

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - Il palleggio è quello della grande squadra, ma che fatica ad andare alla conclusione. Imperdonabile perdere due punti in una situazione così comoda.

