Le pagelle di Cagliari-Udinese 0-1: Okaka e de Paul decisivi. Sema un treno, male João Pedro

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Nel primo tempo è lui a tenere in piedi il Cagliari con un paio di interventi decisivi.

Fabio PISACANE 5 - Sulla destra fatica ad orientarsi con la difesa a tre. A volte si trova a fronteggiare addirittura Sema e lì son dolori. (dal 54' Federico MATTIELLO 6,5 - Molto più propositivo, si crea anche un'occasione da gol).

Luca CEPPITELLI 5 - In marcatura su Okaka fa fatica. Sul gol dell'1-0, lascia troppo spazio proprio all'attaccante dell'Udinese.

Ragnar KLAVAN 5,5 - Forse il meno negativo della difesa, ma anche lui ha i suoi svarioni.

Nahitan NÁNDEZ 6,5 - Corre per tre giocatori, fa più ruoli, uomo ovunque del Cagliari. Sarà dura trattenerlo anche per la prossima stagione.

Artur IONITA 6 - Solita lotta in mezzo al campo, ma non dà una grossa mano nella metà campo offensiva. (dall'89' Valter BIRSA sv - Smista un po' di palloni nel finale, ma gli manca il guizzo per pareggiare la partita).

Riccardo LADINETTI 6,5 - Prima da titolare per il capitano dell'Under 19 del Cagliari. Gioca dei buoni palloni e si mostra subito integrato al gruppo. (dal 54' Gastón PEREIRO 6 - Dà sicuramente più peso all'attacco, ma è ancora un po' fuori dalle dinamiche di squadra).

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Prova come al solito le sue conclusioni da fuori, ma non arriva ancora il gol. Non lo si vede - come dovrebbe - crossare raggiunto il fondo campo. (dal 54' Paolo FARAGÒ 6 - Sulla destra fa bene nella seconda parte di gara, dando più 'fastidio' a Sema).

Daniele RAGATZU 5,5 - Si muove tra le linee, ruolo un po' inedito. Non comincia male, ma poi non trova la sua dimensione visti anche i pochi palloni utilizzabili sulla trequarti offensiva. (dal 79' Federico MARIGOSU 6 - Subito grande personalità mostrata dal 2001 che ha debuttato quest'oggi).

João PEDRO 5 - Nella fase post lockdown ha segnato solo due reti. Dalla ripresa, infatti, non è più brillante e il record di Suazo (22) è sempre più lontano. Anche oggi partita incolore, con un'occasione sciupata nel finale.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Si muove molto di più rispetto a João Pedro, ma fatica a rendersi pericoloso.

All. Walter ZENGA 5 - Primo tempo da dimenticare e ci si aspettava qualche correzione già dopo l'intervallo. Poi un triplo cambio tutto in una volta, creando anche un po' di confusione tra i propri uomini. Ad un certo punto, parlare di Europa League ha fatto male ad un Cagliari che sembrava aver trovato la propria strada. Ora sono 8 partite senza vittoria...

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6 - Ordinaria amministrazione tra i pali, con il Cagliari che non punge particolarmente.

Rodrigo BECÃO 6,5 - Buona prestazione in difesa, con il brasiliano che non si fa cogliere impreparato.

Sebastien DE MAIO 6,5 - Sempre pulito nei suoi interventi. Guida bene la difesa.

Bram NUYTINCK sv - Un fallo fatto e uno subito. Su quello fatto a João Pedro rimedia una distorsione al ginocchio ed è costretto ad uscire. (dal 16' Caetano SAMIR 6,5 - Non era al meglio ma fa comunque una bella figura in campo. Occhio però al finale di gara dove si perde per un attimo João Pedro).

Jens STRYGER LARSEN 6,5 - Si fa trovare spesso e volentieri sulla fascia. Suo l'assist per il gol di Okaka.

Rodrigo DE PAUL 7 - Altra prestazione super a centrocampo. Con le sue verticalizzazioni le difese avversarie vanno in tilt, caricando inoltre di cartellini gli altri giocatori. Se solo fosse più concreto in area di rigore...

Souza WALACE 6 - Alterna grandi giocate in copertura, ad altre meno lucide. Se riuscisse ad essere più continuo, potrebbe diventare titolare nello scacchiere di Gotti.

Ken SEMA 7 - Grandissima partita di spinta sulla fascia sinistra. A parte l'azione del gol, tutti i pericoli creati dell'Udinese arrivano dalle sue sgroppate.

Marvin ZEEGELAAR 6 - Parte come esterno, poi rientra per liberare Sema. Si alterna molto con il proprio “compagno di fascia” e gioca con attenzione. (dall'81' Hidde TER AVEST sv - Si piazza nel ruolo di mediano nel finale e non commette sbavature).

Stefano OKAKA 7 - Decide la partita con un gran gol in avvio di gara. Stop, girata e conclusione che non lasciano scampo a Ceppitelli e Cragno. Per il resto solita prestazione di sacrificio e pressing a tutto campo. (dal 68' Ilija NESTOROVSKI 6 - Parte subito con l'acceleratore, anche se poteva fare di più).

Kevin LASAGNA 5,5 - Un gol annullato per fuorigioco, ma diverse occasioni sciupate. Oggi non era nella sua miglior serata.

All. Luca GOTTI 6,5 - Dopo la vittoria sulla Juventus e la salvezza acquisita nel primo pomeriggio grazie al risultato di Bologna, ci si poteva aspettare un po' di rilassatezza. Al contrario i suoi giocano - almeno per il primo tempo - come se ci si dovesse ancora conquistare la permanenza in Serie A. Nella ripresa la stanchezza ha giocato un ruolo fondamentale, ma l'Udinese si è difesa bene. Ancora da migliorare le situazioni in contropiede.

