Le pagelle di Lecce-Fiorentina 1-3: Ribery un gioiello, Chiesa e Cutrone protagonisti

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida del Via del Mare: grande partita del tridente d'attacco Viola che fa breccia a più riprese nella, sguarnita, difesa del Lecce.

Le pagelle del Lecce

Vasconcelos GABRIEL 6 - Salva il salvabile. Para il rigore e tiene in piedi il Lecce, ma non basta. È comunque lui a fermare fallosamente Ghezzal in area.

Andrea RISPOLI 4,5 - Se l'era cavata contro il Cagliari pur entrando a freddo, questa volta sbaglia al primo pallone giocato, regalando a Cutrone il pallone dell'1-0. Che fatica poi nel duello con Ribéry, ma era inevitabile.

Fabio LUCIONI 5 - Non gli riesce la stessa prestazione delle ultime due partite con Lazio e Cagliari. Questa volta soffre sulle sortite offensive degli attaccanti della Fiorentina che non danno punti di riferimento.

Nehuén PAZ 4,5 - Molto male in copertura. Sempre infilato da Chiesa e anche da Cutrone. (dal 65' Cristian DELL'ORCO 6 - È vero che entra a risultato acquisito, ma con lui in difesa, il Lecce ha patito molto di meno).

Giulio DONATI 5,5 - Soffre e molto dalle parti di Ghezzal e Chiesa. Ha uno spunto di orgoglio nel finale e si rende pericoloso sulla fascia.

Zan MAJER 5,5 - Combatte a centrocampo, ma corre troppo spesso a vuoto. (dal 71' Brayan VERA 6 - Ci mette grande voglia e viene premiato, con l'assist del gol dell'1-3).

Jacopo PETRICCIONE 5 - Ritmi troppo bassi a centrocampo, viene letteralmente schiacciato da Duncan. (dal 65' Panagiotis TACHTSIDIS 6 - Con il suo ingresso il centrocampo del Lecce è sicuramente più movimentato).

Antonin BARAK 5,5 - Anche suo l'errore sul primo gol, essendo fuori posizione. Prova a rifinire gli attaccanti, ma c'è troppa distanza tra i reparti.

Marco MANCOSU 5,5 - Non preciso come in altre occasioni.

Diego FARIAS 5,5 - È il giocatore che ha più occasioni nel primo tempo, ma sbaglia la mira in diverse volte. Come spesso gli capita. (dal 46' Riccardo SAPONARA 5 - Entra malissimo in campo, come se fosse condizionato dal fatto di non essere partito titolare. Ne risente il rendimento, con Saponara che sbaglia tutto nonostante qualche buon pallone in avanti).

Khouma BABACAR 5 - Non vede un pallone che sia uno. Mangiato dalla difesa avversaria. (dal 71' Yevgen SHAKHOV 6,5 - Le forze fresche del Lecce hanno dato comunque qualcosa e l'ucraino si prende la soddisfazione di segnare il suo primo gol in Serie A).

All. Fabio LIVERANI 5 - Si poteva e si doveva fare meglio. È vero che la Fiorentina è una squadra di qualità, ma il Lecce non è mai stato in partita.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Buona gara per il portiere n° 2, anche se sul gol di Shakhov - nel finale - poteva fare un po' di più.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Fa buona guardia sia su Farias che su Saponara.

Germán PEZZELLA 6,5 - Guida bene la difesa finché è in campo. (dal 46' Federico CECCHERINI 5,5 - Si perde l'uomo in occasione del gol dei padroni di casa).

Martín CÁCERES 6 - Che brivido nel finale di primo tempo quando stava per regalare al Lecce l'occasione per riaprire la partita. In generale fa comunque bene in copertura.

Rachid GHEZZAL 7 - Corre sulla fascia che è un piacere e trova il gol del 2-0 direttamente su calcio di punizione.

Erick PULGAR 5,5 - Sbaglia un calcio di rigore, evento più unico che raro. L'errore lo condiziona un po'.

Alfred DUNCAN 6,5 - Solita sostanza in mezzo al campo. Quando parte lui in transizione si aprono le acque. (dal 70' Gaetano CASTROVILLI 6 - Un po' di minuti anche per lui per ritrovare fiducia e ritmo partita).

Pol LIROLA 6,5 - Gioca praticamente a freddo visto che l'infortunio di Dalbert arriva qualche secondo prima del fischio d'inizio. Gioca comunque bene sulla fascia sinistra, attento sia alla fase offensiva che difensiva.

Federico CHIESA7,5- Poco da dire questa volta, con l'attaccante classe '97 che fa il suo dovere giocando con e per la squadra. È lui a sbloccare il risultato combinando con Cutrone, poi è suo l'assist che vale il 3-0. Favorisce gli inserimenti di Ghezzal, scambia con Ribéry: è tornato - almeno per questa partita - un uomo squadra. (dal 65' Lorenzo VENUTI 5,5 - Si mette sulla fascia, ma patisce nel finale Donati e Vera, in pratica l'asse che porta al gol il Lecce).

Patrick CUTRONE 7,5 - Bravo nel farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Ribéry e Chiesa. Suo l'assist per il gol dell'1-0 di Chiesa, suo il gol del tris a fine primo tempo. (dal 66' Dusan VLAHOVIC 6 - Ha anche un'occasione per il 4-0 che si crea da solo su calcio di punizione).

Franck RIBÉRY 7,5 - Ci fosse stato il pubblico ci sarebbe stata una standing ovation per lui. Gioca con la passione del ragazzino e muove a proprio piacimento Chiesa e Cutrone. (dall'83' Kevin AGUDELO 6 - Qualche minuto anche per lui che dimostra di avere tanta voglia).

All. Beppe IACHINI 6,5 - Bravo a dare la carica i suoi, con la voglia di conquistare i tre punti già nel primo tempo. Questa era una partita decisiva e la sua Fiorentina l'ha vinta.

