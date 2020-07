Finalmente una buona prestazione di Chiesa che, aiutato da Ribery e Cutrone, fa grande la Fiorentina a Lecce. Il 3-1 del Via del Mare è un passo importante verso la salvezza matematica.

Partita già segnata nel primo tempo, con la Fiorentina che trova il gol del vantaggio al 6' con Chiesa. Bella l'imbeccata di Cutrone, ma che errore quello di Rispoli che indirizza la partita in favore degli ospiti. Da lì è tutta in discesa per la squadra di Iachini che si prende anche il lusso di sbagliare un rigore con Pulgar, con Gabriel che para il suo tentativo. Il bis arriva comunque con Ghezzal su calcio di punizione e poi Cutrone firma lo 0-3 lanciato in campo aperto da Chiesa. Anche nella ripresa il Lecce fatica a costruire con la squadra di Liverani che non riesce a riaprire la partita, mentre la Fiorentina cerca il quarto gol in contropiede. Solo nel finale il guizzo con Shakhov che segna su assist di Vera. Finisce 1-3: un colpo salvezza per la Viola mentre il Lecce resta a -1 dalla zona franca in attesa di Torino-Genoa.

Tabellino

Lecce-Fiorentina 0-3

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz (65' Dell'Orco), G.Donati; Majer (71' B.Vera), Petriccione (65' Tachtsidis), Barak; Mancosu, Diego Farias (46' Saponara); Babacar (71' Shakhov). All. Fabio Liverani

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, G.Pezzella (46' Ceccherini), Caceres; R.Ghezzal, Pulgar, Duncan (70' Castrovilli), Lirola; Chiesa (65' Venuti), Cutrone (66' Vlahovic), Ribéry (83' Agudelo). All. Beppe Iachini

Marcatori: 6' F.Chiesa (F), 38' R.Ghezzal (F), 40' Cutrone (F); 88' Shakhov (L)

Assist: 6' Cutrone (1-0 Chiesa), 40' Chiesa (3-0 Cutrone), 88' B.Vera (1-3 Shakhov)

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 11' Gabriel, 11' Ribéry, 20' Babacar, 27' R.Ghezzal, 36' G.Donati

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti

6' GOL CHIESA - Rispoli sbaglia il passaggio e lancia Cutrone, l'ex Milan vede il movimento di Chiesa e lo serve, con il classe '97 che non sbaglia da due passi.

11' GABRIEL PARA UN RIGORE - Gran palla di Ribéry per Ghezzal che viene messo giù in area di rigore da Gabriel. Dal dischetto ci va Pulgar, ma il cileno si fa parare la propria conclusione dal portiere del Lecce che evita il raddoppio.

38' RADDOPPIO GHEZZAL - Arriva il 2-0 della Fiorentina direttamente su calcio di punizione, con il perfetto sinistro di Ghezzal che lascia immobile Gabriel.

40' GOL CUTRONE - E arriva subito il tris della Viola con la rete di Cutrone che sfila i due centrali sul cross di Chiesa e infila Gabriel in uscita.

43' TRAVERSA FARIAS - Che errore di Caceres che perde palla in area sul contrasto con Majer, c'è Diego Farias ma spara sulla traversa da buona posizione.

88' GOL DI SHAKHOV - Arriva la rete della bandiera del Lecce con il piattone di Shakhov sull'assist di Vera solissimo sulla sinistra. Bravo infatti Donati a lanciare il colombiano sulla corsia.

MVP

Federico CHIESA - Poco da dire questa volta, con l'attaccante classe '97 che fa il suo dovere giocando con e per la squadra. È lui a sbloccare il risultato combinando con Cutrone, poi è suo l'assist che vale il 3-0. Favorisce gli inserimenti di Ghezzal, scambia con Ribéry: è tornato - almeno per questa partita - un uomo squadra.

Fantacalcio

Il promosso: Patrick CUTRONE - Bravo nel farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Ribéry e Chiesa. Suo l'assist per il gol dell'1-0 di Chiesa, suo il gol del tris a fine primo tempo.

Il bocciato: Andrea RISPOLI. Se l'era cavata contro il Cagliari pur entrando a freddo, questa volta sbaglia al primo pallone giocato, regalando a Cutrone il pallone dell'1-0. Che fatica poi nel duello con Ribéry, ma era inevitabile.

