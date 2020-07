Le pagelle di Parma-Atalanta 1-2: Kulusevski immarcabile, Gomez illumina la scena

Migliori e peggiori della sfida del Tardini tra Parma e Atalanta. Migliori in campo Dejan Kulusevski

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 5,5 – Puniamo lui per l’imbarazzante pasticcio della barriera in occasione del gol dell’1-1. Si riscatta solo parzialmente nel finale con gran guizzo su Gosens.

Matteo DARMIAN 6 – Cala visibilmente alla distanza dopo prima parte di gara incoraggiante

BRUNO ALVES 6,5 – Giganteggia dietro con piglio da leader: super il duello con Zapata.

Kastriot DERMAKU 6 – Anche per lui gara caparbia viziata da finale in salita. Però al 93esimo ha la palla del 2-2: gliela mura un super Hateboer.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 – Molto bene nelle due fasi il “vichingo”, che oggi flirta più volte col gol. Esce stremato. (83’ PEZZELLA sv)

Antonino BARILLA' 6,5 – Dinamico e presente in mezzo al campo (83’ IACOPONI sv)

Juraj KUCKA 6 – Prova di sostanza in mezzo al campo. Mezzo punto in meno per l’irruenza, che in alcune occasioni può costare caro.

Jasmin KURTIC 5 – Prima parte esaltante, poi il crollo: subisce un tunnel da Gomez in occasione del gol.

Dejan KULUSEVSKI 8 – Man of the match, anche se il Parma perde la partita. Devastante e ingiocabile per forza fisica e caratura tecnica. Gli avversari non gli prendono mai le misure e lui ogni volta spacca in due la difesa orobica. Nella partita mette il gol e tanto altro: pronto per la Juve.

Gianluca CAPRARI 6 – Dialoga con qualità con i compagni, senza trovare il guizzo decisivo. Prezioso riferimento, in ogni caso, là davanti. (79’ SILIGARDI sv)

GERVINHO 6,5 – Non è al 100% ma risulta comunque devastante per la difesa della Dea: il gol nasce da una sua percussione centrale. (67’ KARAMOH)

All. Roberto D'AVERSA 6 – Un ottimo Parma viene disinnescato dagli accorgimenti di Gasperini e dal solito finale devastante dell’Atalanta. Forse Gervinho avrebbe potuto tenerlo in campo, visto che ne aveva ancora un po’ da spendere…

Le pagelle dell’Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 – Incolpevole sul gol, attento e reattivo in altre circostanze.

José Luis PALOMINO 6 – Se la cava d’esperienza sino alla fitta alla coscia (37’ HATEBOER 6,5 – Buon impatto, specialmente in termini di quantità e chilometri macinati sulla fascia destra. Nel finale il suo salvataggio sulla linea di porta vale un gol).

Bosko SUTALO 4,5 – In bambola. Totale. Sin dai primi minuti: Kulusevski è un incubo per lui. (45’ DJIMSITI 6,5 – Solidissimo dietro.)

Mattia CALDARA 5,5 – Non bene dietro, timido e fragile. (61’ MURIEL 6,5 – Guizzante e in partita da subito)

Timothy CASTAGNE 5 – Non riesce a sfondare, e dietro soffre le pene dell’inferno sulle avanze di Kulusevski.

Marten DE ROON 6 – Avvio decisamente sottotono e deludente poi pian piano riemerge.

Remo FREULER 6 – Vedi sopra, la traiettoria è, più o meno, la stessa.

Robin GOSENS 5,5 – Stavolta non gli riesce di spaccare la difesa avversaria: prestazione al di sotto dei suoi standard. Nel finale Sepe gli nega la gioia del decimo gol in A.

Mario PASALIC 5 – Non si vede praticamente mai. (45’ MALINOVSKYI 7 – Super impatto nel match: il gol è la ciliegina)

Alejandro GOMEZ 7,5 – Dopo 70 minuti di totale anonimato si procura la punizione dell’1-1 e firma l’1-2 con un gol da fuoriclasse. Immenso Papu, anima della Dea. (84’ TAMEZE sv)

Duvan ZAPATA 6,5 – Fa a sportellate tutta la partita con Bruno Alves, ma è efficace anche in qualità di assist man.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – Il rompicapo Parma lo scioglie con i cambi: dopo una prima parte shock la Dea disputa un finale fotonico.

