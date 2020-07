L'MVP è il francese, ex dell'incontro, ma l'ex bianconero incendia la propria fascia di competenza. Chiesa sacrificato, Lirola crolla. Terracciano tiene blindata la porta e viene superato solo su rigore.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 5,5 - Non deve compiere vere parate. Ha sulla coscienza il gol del pareggio viola di Milenkovic: si tuffa con troppa lentezza.

Gianluca MANCINI 5,5 - Se la cava bene con Ribery, non nell'azione che porta al pareggio viola: salta male e viene sovrastato da Milenkovic, che di testa non perdona.

Chris SMALLING 6 - Commette un errorino nel recupero che quasi regala alla Fiorentina la chance del 2-2, ma per tutto il resto della gara comanda bene la retroguardia a tre di Fonseca.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Sereno nel primo tempo, meno nella ripresa con Vlahovic, ma si comporta bene nel ruolo di terzo. Entra concretamente nell'azione del secondo vantaggio colpendo il palo.

Bruno PERES 6 - Perde una pallaccia che rischia di costare caro, ma è molto vivace. Ha il merito di farsi fare il fallo da rigore che consente alla Roma di passare in vantaggio.

Amadou DIAWARA 6 - Presente, vivo, tra una chiusura e una veronica addirittura su Ribery. Buona prestazione, anche se non riesce a contenere Milenkovic nell'azione del pari viola (dal 77' Bryan CRISTANTE s.v.)

Jordan VERETOUT 7 - Cerca spesso la verticalità, ma con pochi spazi. Glaciale dal dischetto contro la squadra che lo portò in Italia tre anni fa: è lui a decidere la sfida.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Complessivamente è il più attivo e continuo nella Roma. Punta sempre l'avversario e spesso lo salta, creando più di un pericolo.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Troppi errori, qualche buon guizzo, un destro che costringe Terracciano alla respinta. Nella ripresa va ko per un colpo involontario ricevuto da Milenkovic ed è costretto al cambio (dal 60' Nicolò ZANIOLO 6,5 - Brillante nella mezz'ora che Fonseca gli concede. Sprinta, serve assist e va pure vicino al gol)

Henrikh MKHITARYAN 6 - Primo tempo opaco, senza lampi, e risveglio improvviso nella ripresa. Sfortunatissimo, colpisce pure un palo.

Edin DZEKO 6,5 - Non ha occasioni per far male, ma è preziosissimo nelle sponde per i compagni. Avvia l'azione che sfocia nel rigore del primo vantaggio e se ne procura un altro.

All. Paulo FONSECA 6,5 - Alla fine chiuderà probabilmente quinto, e considerando l'andamento della stagione è un risultato discreto. Col 3-4-2-1 ha trovato nuova vitalità.

Martin Caceres, Lorenzo Pellegrini, Roma-Fiorentina, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6,5 - Protagonista come a San Siro contro l'Inter. Ferma la Roma con una serie di parate, ma nel finale commette un contestatissimo fallo da rigore su Dzeko.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Ha qualche difficoltà con le incursioni di Spinazzola, non rintuzzate da Chiesa, ma rimane in piedi. E nella ripresa firma la rete dell'1-1.

German PEZZELLA 6,5 - Ottima presenza al centro della difesa, nonostante debba vedersela con un cliente scomodissimo come Dzeko. E quando si porta nell'area avversaria rischia di far male: palo.

Martin CACERES 6 - Un angolo regalato nel primo tempo, ma anche buone chiusure. Con la sua esperienza sa leggere al meglio le situazioni di gioco.

Federico CHIESA 5,5 - Non in gran serata. Fatica enormemente a contenere Spinazzola e in avanti si vede poco, anche se nel primo tempo offre a Kouamé un pallone golosissimo (dall'82' Lorenzo VENUTI s.v.)

Rachid GHEZZAL 5,5 - Più prezioso in fase difensiva che quando ha il pallone tra i piedi. Dovrebbe accendere la luce con la sua qualità, ma non lo fa.

Erick PULGAR 6 - Poche geometrie, tanta copertura forzata. Ma da calcio piazzato è praticamente una sentenza: Pezzella colpisce il palo, Milenkovic va a segno.

Alfred DUNCAN 5,5 - Piuttosto anonimo, sia in copertura che in inserimento. Qualche errore, poca verve. Non la sua miglior prestazione.

Pol LIROLA 5 - Inizia piuttosto bene, poi si perde clamorosamente. Tra un errore e l'altro, commette l'ingenuo fallo su Bruno Peres che induce Chiffi ad indicare il dischetto.

Franck RIBERY 5,5 - Partendo da sinistra prova a inventare qualcosa, ma senza troppa concretezza. Iachini lo leva già all'intervallo (dal 46' Patrick CUTRONE 5 - Ingoiato dalla difesa della Roma, incapace di pungere. Non lascia alcuna traccia della propria presenza in campo)

Christian KOUAMÉ 5,5 - Si batte e si sbatte, ma anche lui, come Ribery, con poca fortuna. E come l'ex Bayern, pure lui rimane in campo solo in campo (dal 46' Dusan VLAHOVIC 5,5 - Spaventa la difesa della Roma col proprio fisicone, ha la palla del vantaggio dopo l'1-1 di Milenkovic, ma poi non punge più)

All. Giuseppe IACHINI 5,5 - Primo: non prenderle. E il muro viola finisce spesso per confondere le idee alla Roma. Ma per quasi tutta la ripresa la differenza di qualità si nota.

