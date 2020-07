La formazione di Fonseca si impone su quella di Iachini grazie a due rigori, netto il primo e contestatissimo il secondo, trasformati entrambi dal francese. Di Milenkovic il momentaneo pareggio viola. Giallorossi vicini all'approdo ai gironi di Europa League.

12 mesi – e più – di risultati alterni, di polemiche, di sconfitte brucianti, ma almeno la Roma blinda il quinto posto, assicurandosi in pratica la qualificazione diretta ai gironi di Europa League. Niente di matematico, ma grazie al 2-1 sulla Fiorentina basterà ora una semplice vittoria nelle ultime due giornate di campionato per archiviare la pratica. Un successo di rigore, nel senso che i giallorossi se le portano a casa grazie a una doppia trasformazione vincente dal dischetto di Veretout, un ex: giusta la prima decisione dell'arbitro Chiffi e contestatissima la seconda, un intervento di Terracciano su Dzeko che però aveva già calciato. Di Milenkovic la rete del momentaneo pareggio, quella che illude la Fiorentina di poter uscire imbattuta dall'Olimpico. E ora, dopo la salvezza ottenuta una settimana fa, la formazione di Iachini aspetta soltanto di andare in vacanza. E magari di lasciarsi alle spalle l'ennesimo campionato mediocre degli ultimi anni. Obiettivo per la prossima stagione: far meglio, molto meglio. Ma questo, in fondo, vale anche per la Roma.

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (77' Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (60' Zaniolo), Mkhitaryan (82' Carles Perez); Dzeko. All. Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (82' Venuti), Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery (46' Cutrone), Kouamé (46' Vlahovic). All. Iachini

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Gol: 45' rig. Veretout (R), 54' Milenkovic (F), 87' rig. Veretout (R)

Assist: Pulgar (F, 1-1)

Ammoniti: Pezzella, Caceres, Ghezzal, Mancini

Note: -

La cronaca in 12 momenti chiave

31' – Destro da fuori di Pellegrini, ma Terracciano si distende e respinge. Prima conclusione del match.

40' – Chiesa al centro per Kouamé, che spara a botta sicura da due passi ma centra in pieno... Ghezzal, che peraltro è in fuorigioco. Sfuma un'azione pericolosissima.

42' – Mancini si divora l'1-0: sponda di Dzeko per l'ex atalantino, il cui sinistro ravvicinato di controbalzo finisce alle stelle.

45' – GOL DELLA ROMA. Lirola commette fallo in area su Bruno Peres e dal dischetto l'ex Veretout spiazza Terracciano. 1-0.

47' pt – Punizione di Pulgar, sul secondo palo spunta Pezzella, il cui sinistro potente al volo centra in pieno il palo.

48' – Kolarov scodella su punizione per Mancini, che è però in leggero fuorigioco al momento di superare Terracciano di testa: gol annullato.

53' – Imbucata di Spinazzola per Mkhitaryan, che con uno scavetto d'esterno supera Terracciano ma non trova il secondo palo.

54' – GOL DELLA FIORENTINA. Angolo di Pulgar e stacco aereo di Milenkovic, che di testa supera Pau Lopez per l'1-1.

Patrick Cutrone abbraccia Nicola Milenkovic, Roma-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

65' – Sinistro incrociato di Mkhitaryan, Terracciano non ci arriva e la palla sbatte contro il secondo palo. Sfortunato l'armeno.

68' – Azione personale del neo entrato Zaniolo e sinistro secco da fuori che Terracciano alza sopra la traversa con la punta delle dita.

84' – Brivido Dzeko: sinistro da fuori e palla che, dopo una deviazione, passa accanto al palo di Terracciano.

85' – GOL DELLA ROMA. Palo di Kolarov, Terracciano salva su Carles Perez e poi frana su Dzeko, che però aveva già messo fuori da pochi passi: Chiffi indica di nuovo il dischetto, tra le proteste veementi dei giocatori della Fiorentina, e ancora una volta Veretout non sbaglia.

MVP

Veretout. Cerca spesso la verticalità, ma con pochi spazi. Glaciale dal dischetto contro la squadra che lo portò in Italia tre anni fa: è lui a decidere la sfida.

Fantacalcio

Promosso – Spinazzola. Complessivamente è il più attivo e continuo nella Roma. Punta sempre l'avversario e spesso lo salta, creando più di un pericolo.

Bocciato – Lirola. Inizia piuttosto bene, poi si perde clamorosamente. Tra un errore e l'altro, commette l'ingenuo fallo su Bruno Peres che induce Chiffi ad indicare il dischetto.

Il momento social del match

Iachini come Mourinho: il rigore del 2-1 non va giù alla Fiorentina...

Le pagelle

