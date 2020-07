Le pagelle di Sampdoria-Cagliari 3-0: Bonazzoli "galattico", Jankto uomo-assist; diastro Pisacane

Diamo i voti al match di Marassi! Prestazione maiuscola di Bonazzoli: l'attaccante scuola Inter segna una doppietta con due autentiche "perle": a inizio primo tempo con una staffilata mancina dalla lunga distanza, poi - a inizio ripresa - con un colpo al volo sensazionale su assist di Jankto dalla sinistra. Chapeau. Jankto uomo-assist. Nel Cagliari, prove da dimenticare per Pisacane e Walukiewicz.

=== Sampdoria ===

Emil AUDERO 6,5: un paio di ottimi interventi, tra cui quello plastico, all'80' sulla girata ravvicinata di João Pedro.

Fabio DEPAOLI 6: gran dispiego di forze lungo l'out di destra, in cui l'ex Chievo si fa notare in entrambe le fasi.

Maya YOSHIDA 7: fa scudo sui tiri dalla distanza del Cagliari e s'intende a meraviglia con Colley. Il centrale difensivo giapponese ex Southampton è diventato una colonna portante della difesa blucerchiata.

Omar COLLEY 6,5: prestazione di alto livello in marcatura; qualche (rara) sbavatura in fase di disimpegno.

Tommaso AUGELLO 7: rullo compressore lungo la fascia sinistra. L'ex Spezia mette al centro un quantitativo incalcolato di cross.

Karol LINETTY 6,5: prende sempre più confidenza col nuovo ruolo largo a destra. Come al solito, grandissima generosità.

Dal 70' Bartosz Bereszynski 5,5: non entra benissimo in partita. Tarda spesso lo scarico per i compagni e, per questo, viene più volte richiamato da Ranieri.

Morten THORSBY 6,5: mediano frangiflutti vecchio stile, indispensabile nel 4-4-2 di Ranieri.

Albin EKDAL 7: l'ex di turno si butta su ogni pallone, facendo mangiare la polvere agli avversari. Prestazione da applausi.

Jakub JANKTO 7,5: due assist vincenti e una forma fisica smagliante. L'esterno sinistro è tra i migliori protagonisti del match di Marassi.

Manolo GABBIADINI 7: c'è quando serve. La miglior caratteristica per un attaccante. Stappa la partita col suo colpo di testa sulla sponda (sempre aerea) di Jankto, oltre a duettare molto bene con Bonazzoli.

Dal 70' Andrea Bertolacci 6: apporta la giusta dose di equilibrio tra le linee blucerchiate.

Federico BONAZZOLI 8: prestazione maiuscola dell'attaccante scuola Inter, che segna una doppietta con due autentiche "perle": a inizio primo tempo con una staffilata mancina dalla lunga distanza, poi - a inizio ripresa - con un colpo al volo sensazionale su assist di Jankto dalla sinistra. Chapeau.

Dal 70' Fabio Quagliarella 6: subito molto attivo, specialmente in fase di sponda. Giusto fargli prendere fiato.

Mister Claudio RANIERI 8: quarta vittoria nelle ultime 5 gare e una salvezza ormai a un passo grazie all'enorme tranquillità regalata all'ambiente. L'ennesima missione compiuta.

=== Cagliari ===

Alessio CRAGNO 5: tre gol subiti, senza altri particolari interventi nel suo carnet. Serata sostanzialmente da dimenticare.

Sebastian WALUKIEWICZ 4,5: Bonazzoli e Gabbiadini lo fanno girare come una trottola. Paga un dazio altissimo a causa dell'inesperienza.

Dal 57' Pancrazio Paolo Faragò 6: lungo la fascia costruisce un paio di trame apprezzabili. Merita la sufficienza.

Andrea CARBONI 5,5: apprezzabili i suoi inserimenti offensivi. Ma in fase di marcatutra, il giovane deve ancora migliorare parecchio.

Fabio PISACANE 4: irriso da Bonazzoli in occasione del gol del 2-0, appare eccessivamente svagato sia nel tenere l'avversario, che in fase di disimpegno.

Nahitan NANDEZ 6,5: corre a ritmi indempniati e, appena può, tenta la conclusione. L'ex Boca Juniors è tra i più positivi della formazione di Zenga.

Artur IONITA 5: un'ammonizione e tanta confusione a metà campo. Sostituito all'intervallo da Zenga, anche per cercare soluzioni offensive differenti.

Dal 46' Gaston Pereiro 6,5: Due conclusioni pericolosissime e tanti spunti dell'uruguaiano, che dimostra di voler combattere con tutte le forze per un posto da titolare.

Valter BIRSA 5,5: ha perso il tocco vincente che aveva al Chievo Verona. I suoi ritmi, inoltre, sono sempre più compassati.

Dal 78' Federico Mattiello: sv.

Marko ROG 6: buona tecnica ma poca verve a centrocampo da parte dell'ex Napoli.

Charalampos LYKOGIANNIS 6: non fa mancare i suoi cross dalla fascia sinistra. Da promuovere.

Daniele RAGATZU 5: poco nerbo là davanti. L'ex Olbia e Pro Vercelli viene coinvolto, oltretutto, molto raramente.

Dal 46' João Pedro 6,5: vicinissimo al gol della bandiera con una girata sottoporta miracolosamente alzata sopra la traversa da Audero. Duetta benissimo, poi, con Pereiro.

Giovanni SIMEONE 6,5: grande sacrificio e idee anche in una giornata particolarmente difficile come quella di Marassi.

Dal 78' Alberto Paloschi: sv.

Mister Walter ZENGA 6: la sua squadra aveva meno fame della Samp. Atteggiamento su cui lavorare, anche in relazione a una mancanza di vittorie salita, ora, a 5 partite.

