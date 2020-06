Le pagelle di Sassuolo-Verona 3-3: brillano Boga e Lazovic, bocciati Bourabia e Peluso

Diamo i voti ai protagonisti del match del Mapei Stadium: il migliore in campo è Boga in compagnia di Lazovic. Silvestri ammirevole, Bourabia e Peluso dietro la lavagna.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 - Prende tre gol e non ha colpe palesi, ma qualche incertezza la mostra al contrario del suo collega.

Mert MULDUR 5,5 - Male in fase difensiva, mentre davanti si rende pericoloso con un gran sinistro.

Giangiacomo MAGNANI 5,5 - Non certo una sicurezza. Un bel passo indietro rispetto alla prova contro l'Inter (dal 75' Vlad CHIRICHES s.v.).

Federico PELUSO 4 - In concorso di colpa con Bourabia, rimedia una magra figura sull'1-3.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Un apporto senza infamia e senza lode, ma il cambio alla lunga si rivelerà azzeccato (dal 46' ROGERIO 7 - Segna il 3-3 al minuto 97 con un jolly ormai insperato. Palo-gol. Giornata da ricordare per lui).

Mehdi BOURABIA 4 - La combina davvero grossa sull'1-3. Imbambolato, si fa anche ammonire (dall'82' Pedro OBIANG s.v.).

Manuel LOCATELLI 6 - A centrocampo accende la luce a sprazzi con la qualità. Non è coadiuvato in fase di contenimento.

Domenico BERARDI 6 - Ci prova in tutti i modi a segnare, ma Silvestri è un osso duro.

Gregoire DEFREL 6 - Si salva per l'assist a Boga in occasione dell'1-1, ma dovrebbe ritrovare il feeling con la porta (dal 72' Hamed TRAORE' 6 - Da seguire per il suo dinamismo, non demerita).

Lukas HARASLIN 6,5 - Continua a mostrare personalità e giocate interessanti, come quando si esalta in una serpentina per poi andare al tiro (dal 46' Jeremie BOGA 7,5 - Suona la carica e segna una doppietta che mantiene in vita il Sassuolo, di fatto il preludio alla rimonta. Che impatto nella ripresa!).

Francesco CAPUTO 6 - L'appoggio per Boga è giusto sul 2-3. Spalle alla porta è sempre prezioso, peccato per un tap-in fallito nei minuti finali.

All. Roberto DE ZERBI 6 - Solita storia. Davanti si vedono cose pregevoli, ma non si possono subire così tanti gol (spesso evitabili).

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 7 - Ammirevole. Ultimo baluardo del Verona, para tutto il parabile e anche qualcosa in più per dare la vittoria ai suoi compagni. Beffato al 97'.

Amir RRAHMANI 5,5 - In affanno su Haraslin nel primo tempo, fatica a marcarlo.

Koray GUNTER 6 - Riesce a limitare Caputo ingaggiando un bel duello.

Marash KUMBULLA 6 - Dà il suo contributo ma Juric per non rischiare lo lascia negli spogliatoi all'intervallo dato che era già ammonito (dal 46' Alan Pereira EMPEREUR 6 - Sorpreso nel finale ma quelli del Sassuolo sono colpi su cui è dura mettere una pezza).

Claud ADJAPONG 5 - L'assenza di Faraoni si sente, eccome. Troppo leggero, quando lo puntano resta al palo.

Sofyan AMRABAT 6 - Muscoli e sostanza al centro del campo. Guerriero.

Miguel VELOSO 5,5 - Il piede non è ispirato come al solito, le conclusioni dalla distanza imprecise (dal 68' Emmanuel BADU 5,5 - Non porta la quantità che Juric gli aveva chiesto).

Darko LAZOVIC 7,5 - Un gol e un assist per un protagonista assoluto. Sulla sinistra è imprendibile, nelle conclusioni è letale e anche come uomo assist si conferma in giornata di grazia.

Matteo PESSINA 6,5 - E' il 3° centrocampista più giovane ad aver segnato almeno quattro gol in questo campionato, dietro solo a Kulusevski e Zaniolo. Rivelazione del campionato, bravo a scartare ogni regalo.

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Le manovre offensive del Verona lo vedono partecipare solo come co-protagonista. Lascia la scena ad altri attori (dal 91' Valerio VERRE s.v.).

Mariusz STEPINSKI 7 - Un assist sporco, un gol di petto e una buona prova che ripaga la fiducia datagli da Juric (dal 60' Giampaolo PAZZINI 5,5 - Non incide nell'ultima parte del match).

All. Ivan JURIC 6 - I rimpianti non mancano perché il successo andava condotto in porto. L'Europa si allontana.

