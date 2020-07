Le pagelle di Udinese-Lazio 0-0: Immobile e Caicedo non ci sono, il migliore è De Paul

Gli attaccanti biancocelesti fanno scena muta, bocciato anche Milinkovic-Savic. Bene Luis Alberto e Strakosha. Tra i friulani partita dai due volti di Lasagna: imprendibile quando scatta, ma sciagurato al momento di concludere. Fofana brilla, Nuytinck è una garanzia.

UDINESE

Juan MUSSO 6,5 - Attento le poche volte in cui viene chiamato in causa: bravo ad alzare in corner un destro da fuori di Lazzari, è quello il suo intervento migliore.

Rodrigo BECAO 6,5 - Stilisticamente non perfetto, ma il suo dovere lo fa eccome. Sicuro dietro, si rende pericoloso anche in attacco nel primo tempo.

Sebastian DE MAIO 6,5 - Rischia l'autogol nel primo tempo ma è l'unica lieve pecca di una patita largamente positiva e senza sbavature.

Bram NUYTINCK 6,5 - Indistruttibile, sempre in campo dopo il lockdown. Si fa male nel finale ma stringe i denti fino a quando riesce: e dietro non sbaglia nulla.

dall'83' SAMIR s.v. - Gioca pochi minuti, non giudicabile.

Jens STRYGER LARSEN 6 - Presidia la corsia di destra in modo diligente senza particolari squilli.

Rodrigo DE PAUL 7 - Partita davvero maiuscola quella dell'argentino, che gioca a tutto campo e sfiora il gol in almeno tre occasioni. Clamoroso il palo scheggiato proprio al tramonto della partita, sarebbe stato il gol salvezza.

Mato JAJALO 5,5 - Prova a fare da schermo davanti alla difesa anche se spesso incrocia l'avversario più in forma, Luis Alberto, che lo mette un po' in difficoltà. Esce alla fine del primo tempo per infortunio.

dal 46' pt. WALACE 6 - Entra bene in partita e gioca un secondo tempo di sostanza crescendo nell'ultimo spezzone di gara.

Seko FOFANA 6,5 - Giocatore molto interessante e dai margini di crescita. A volte si perde in errori banali, ma non si risparmia e i suoi strappi sono utili per creare superiorità numerica sulla trequarti.

Ken SEMA 5 - Non è nella sua serata migliore anche perché Lazzari lo costringe spesso sulla difensiva. Gotti lo toglie giustamente a metà ripresa.

dal 69' Hidde TER AVEST 6 - Si piazza sulla corsia di sinistra senza infamia e senza lode dando un contributo più quantitativo che qualitativo.

Kevin LASAGNA 6 - Se il calcio fosse una gara di velocità probabilmente gareggerebbe per il Pallone d'Oro tutti gli anni. Intelligente, generoso, ma impreciso sotto porta: sciagurato l'errore nella ripresa a tu per tu con Strakosha.

Stefano OKAKA 5 - Subito ammonito, gioca una partita anonima senza lasciare traccia di sé. Eppure avrebbe potuto segnare il più comodo dei gol se Lasagna fosse stato meno egoista.

dal 68' Lukasz TEODORCZYK 5 - Entra ma tocca pochissimi palloni senza mai creare pericoli alla difesa della Lazio.

All.: Luca GOTTI 6,5 - Forse ai punti l'Udinese avrebbe meritato di vincere. In ogni caso il pareggio è un risultato utile: la salvezza si avvicina e il suo lavoro in panchina può dirsi soddisfacente. Allenatore silenzioso, ma pratico e lucido nelle scelte.

LAZIO

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Uno dei migliori dei suoi: reattivo su un destro da fuori di De Paul, miracoloso sul sinistro da due passi di Lasagna. Decisivo.

LUIZ FELIPE 6 - Lottatore indomito. Sbaglia qualcosa, ma nel complesso il suo rendimento è sufficiente. Si immola su un bolide di Lasagna respingendo con il petto un pallone che forse si sarebbe insaccato.

da 74' Danilo CATALDI s.v. - Si piazza in mezzo al campo quando ormai la Lazio è una squadra lunga e stanca. Non giudicabile.

Francesco ACERBI 6 - Fisicamente non è al top ma è davvero l'ultimo ad arrendersi. Fino all'ultimo prova a dare una mano anche in fase di impostazione dal basso.

Stefan RADU 5,5 - Rimedia subito un pestone da Okaka e la sua gara risulta condizionata. Va spesso in difficoltà nell'uno contro uno.

dal 51' BASTOS 6 - Gamba frizzantina, tanta grinta e qualche errore in appoggio. Prova anche il sinistro dai venti metri che finisce alto di poco.

Manuel LAZZARI 6,5 - Propositivo e pericoloso con i suo inserimenti sulla destra. Prova anche la conclusione, ma Musso è attento.

dal 79' Djavan ANDERSON s.v. - Entra quando ormai la Lazio non ne ha più. In campo troppo poco per essere giudicato.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - In chiaro debito di ossigeno e di convinzione. I suoi movimenti e i suoi tagli sono di facile lettura per la difesa dell'Udinese.

Marco PAROLO 6,5 - Solita prova generosa in mezzo al campo. Finisce la partita da difensore centrale rendendosi protagonista anche di un ottimo recupero.

LUIS ALBERTO 6,5 - Prima mezz'ora da applausi, tutti i palloni passano da lui. Unica fonte di gioco della Lazio. Cala comprensibilmente nella ripresa anche perché non trova la minima assistenza da Immobile e Caicedo.

JONY 5 - Impalpabile sulla corsia di sinistra, non si rende utile né in fase di spinta né in fase di contenimento.

dal 51' Jordan LUKAKU 5,5 - Meno dirompente del solito sulla sinistra: non accelera e non trova mai lo spunto giusto per mettere in difficoltà Stryger Larsen.

Felipe CAICEDO 5 - In ritardo su tutti i palloni, fa tanta confusione ma non mette mai i brividi a Musso. Decisamente spuntato.

dal 79' Bobby ADEKANYE 6 - In poco più di dieci minuti fa più di Caicedo: nel finale ha sul sinistro un buon pallone ma non lo sfrutta.

Ciro IMMOBILE 5 - Un paio di palloni buoni nel primo tempo non sfruttati, poi il blackout. Oltre a non essere nel suo migliore momento di forma, sembra anche sfiduciato e demotivato.

All.: Simone INZAGHI 5,5 - La sua Lazio non riesce più a creare gioco e a vincere. Troppi uomini chiave sono fuori condizione e la panchina è troppo corta per fare turnover. Non smette mai di incitare la squadra dalla panchina, ma è in evidente difficoltà.

