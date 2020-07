Le pagelle di Verona-Atalanta 1-1: Duvan potente, brilla Rrahmani, Amrabat é un leone

Verona-Atalanta, Zapata in azione

Bene la difesa dell'Hellas, escluso Gunter che regala il gol a Zapata. Il marocchino in mezzo domina. Gomez si accende a tratti, malino Gosens

===Le pagelle dell'HELLAS VERONA===

Marco SILVESTRI 6,5 - Reattivo su Pasalic e Zapata nel primo tempo. Nella ripresa bravissimo su Gomez e Zapata.

Amir RRAHMANI 7 - Il Toloi del Verona. Nel senso che é sempre il difensore che si stacca e accompagna l'azione offensiva. Da una sua azione nasce il pareggio, dietro non sbaglia nulla.

Koray GUNTER 5 - Con Zapata é una lotta fisica continua. Non demerita nel primo tempo, ma nel secondo commettere l'errore clamoroso che regala il vantaggio all'Atalanta. Distrazione fatale.(Dall'82' LOVATO SV)

Alan EMPEREUR 6,5 - Attento ad allargarsi a sinistra, bloccando spesso Hateboer.

Davide Marco FARAONI 6,5 - Un bel tiro-cross, alcune accelerazioni. Ha gamba e forza fisica.

Sofyan AMRABAT 6,5 - Un leone in mezzo. Recupera e imposta, imposta e recupera. Giocatore di alto livello.

Miguel VELOSO 6 - Non troppo creativo. Gestisce la palla, ma piú in orizzontale che in verticale.

Darko LAZOVIC 5,5 - Si vede poco, impegnato piú nella fase difensiva. Non una gran partita. (Dal 73' DIMARCO 6 - Si sistema a sinistra, prova anche ad andare al tiro. Generoso nel finale)

Matteo PESSINA 6 - Male nel primo tempo. Sente la pressione (é di proprietá della Dea) e risulta impreciso. Poi nel secondo tempo segna un gol facile facile a porta vuota. Unico guizzo di una prova "normale".

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Inizia veloce e pimpante, soprattutto in ripartenza, ma si spegne presto. Toloi lo ferma sempre. (Dal 46' BORINI 5,5 - Qualche spunto, ma poco nel vivo del gioco. Pare indietro di condizione)

Eddie SALCEDO 6,5 - Sorpresa di giornata. Ci prova e gioca per la squadra. Va al tiro, si muove, crea. Bene. (Dal 73' DI CARMINE 5,5 - Insomma. Nel finale perde un paio di uno contro uno a campo aperto)

ALL.: IVAN JURIC 6,5 - Guida la squadra dalla tribuna perché squalificato e dimostra al suo "maestro" Gasp di essere cresciuto tanto. Verona solido, concreto, tosto.

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6 - Poco impegnato nel primo tempo, ma sempre concentrato e vispo. Nel secondo ferma Faraoni e Salcedo.

Rafael TOLOI 6 - Dietro in sicurezza. Meno avanzamenti rispetto al solito.

Berat DJIMSITI 6 - Attento e lucido, non lascia mai sguarnita la sua zona di competenza.

José Luis PALOMINO 6 - Pulito, sereno, presente. Non commette alcun errore. (Dal 69' CALDARA 6 - Bravo su Di Carmine in campo aperto. Entra con voglia e va anche vicino al gol).

Hans HATEBOER 5,5 - A destra spinge, ma manca di precisione al cross.

Mario PASALIC 6 - Un'occasione all'inizio non sfruttata e una alla fine che sa di beffa. In mezzo si fa sentire e si inserisce sempre.

Remo FREULER 6 - Regge la mediana e copre le scorribande di Pasalic. Posizione e senso tattico. (Dal 79' DE ROON SV)

Robin GOSENS 5,5 - Insomma. Non troppo attivo a sinistra. Affonda, ma non incide. (Dal 69' CASTAGNE 6 - Venti minuti di sovrapposizioni e spinta)

Ruslan MALINOVSKYI 6 - Sta bene, si accentra spesso, verticalizza. Nella ripresa cala molto, sfiancato dal caldo. (Dal 79' MURIEL SV)

Alejandro GOMEZ 6 - Primo tempo tra alti e bassi. Nella ripresa prova a trascinare i suoi, ma non trova mai la giocata giusta.

Duvan ZAPATA 6,5 - Boa offensiva, gioca spalle alla porta, impegna Gollini, ma viene spesso lasciato troppo solo. Ad inizio ripresa ruba palla a Gunter e inventa lo 0-1.

ALL.: Gian Piero GASPERINI 6 - Dea stanca, sfiancata, meno bella del solito. Strappa un punto, ma voleva di piú.

