Lecce-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Lecce e Sampdoria entrambe le squadre sono andate a segno, per una media di 3.8 gol a partita.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Paz, Rispoli; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Falco, Mancosu; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Deiola, Dell'Orco, Farias, Lapadula, Mayer

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Vieira, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Quagliarella

Statistiche Opta

Il Lecce non vince in casa contro la Sampdoria in Serie A dal 1991: da allora un punto in sette partite interne per i pugliesi – nelle quattro sfide più recenti ben 13 gol subiti.

Sono 11 le sfide tra Lecce e Sampdoria in casa dei pugliesi in Serie A: il bilancio si compone di 2 vittorie interne, 2 pareggi e 7 successi esterni.

L’unico precedente tra Lecce e Sampdoria disputato di mercoledì in Serie A è la partita di andata (1-1) – i salentini sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare disputate in questo giorno della settimana nel massimo campionato (1V, 2N).

Il Lecce ha subito 11 gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato: l’unica squadra a subire più reti in due gare interne di fila in A è stato il Foggia nel 1992 (otto vs Milan e quattro vs Napoli, ma in due stagioni distinte).

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (10 reti), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in tre delle precedenti quattro.

Il Lecce ha perso le ultime quattro partite di Serie A con uno score complessivo di 3-19: i pugliesi non arrivano a cinque sconfitte di fila nella competizione dal novembre 2005.

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha raccolto un solo punto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Lecce, dopo aver vinto tre delle precedenti quattro sfide da allenatore contro i pugliesi nel massimo campionato.

Con due gol e un assist Marco Mancosu ha preso parte a tre delle ultime cinque reti interne del Lecce in Serie A.

Il centrocampista della Sampdoria Andrea Bertolacci ha giocato 37 partite e segnato 6 gol in Serie A con la maglia del Lecce.

