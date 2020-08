L'ex terzino di Lazio e Juventus ha deciso di smettere a 36 anni. L'annuncio tramite un video pubblicato sui social network: "Grazie per le splendide emozioni vissute insieme".

Stephan Lichsteiner appende gli scarpini al chiodo. A 36 anni l'ex terzino, tra le altre, di Lazio e Juve ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: l'ultima maglia indossata è quella dell'Augsburg, in Bundesliga. Lo svizzero, che ha conquistato 7 scudetti con la maglia bianconera, ha annunciato la sua decisione tramite un video pubblicato sui social network: "Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. In questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l'Arsenal, per finire con l'Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene"

La Juve ha risposto all'annuncio dello svizzero pubblicando a sua volta un video sui social per ricordare gli anni di Lichtsteiner con la maglia bianconera: "Ci hai fatto viaggiare, Swiss Express! Grazie di tutto, in bocca al lupo", le parole del club bianconero.

