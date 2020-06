Mancini: "Balotelli? Gli ho detto mille volte che sta sprecando tutto. Prego per Zanardi"

Il ct della Nazionale italiana ha parlato di Balotelli, ma anche di ripresa con un flash sul momento no di Inter e Juventus. Anche se minimizza quanto successo in Coppa Italia: "Alle squadre serviranno 4-5 partite per ritrovare il ritmo".

Intervistato a Dribbling, il ct Roberto Mancini non si è tirato indietro sulle domande riguardanti Mario Balotelli. Mancini, che lo ha allenato all'Inter e al Manchester City, spera ancora in una sua trasformazione, ma se dovesse continuare così c'è il rischio di aver sprecato un grande talento.

Balotelli scommessa persa? Non lo so. Io voglio molto bene a Mario, da quando era ragazzino e faceva cose straordinarie. Gli ho detto mille volte che sta sprecando un talento enorme

Lui ha un fisico pazzesco, velocità, tecnica, e a 30 anni è nel pieno della sua carriera. Io spero che un giorno si svegli e cambi, così, tutto in un colpo... È difficile, ma spero capisca

Negli ultimi giorni sono stati criticati Maurizio Sarri e Antonio Conte per le prestazioni di Coppa Italia. Come ha giudicato la ripresa di Juventus e Inter?

Credo che adesso sia tutto un po' eccessivo. Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima, con i giocatori che si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice, anche per la Juventus che è la squadra più forte o l'Inter, quindi hanno bisogno di un po' di tempo. Credo che ci vogliano 4-5 partite affinché i giocatori riprendano la condizione, poi io spero anche che in un paio di settimane qualche tifoso possa tornare allo stadio, anche perché giocare con i tifosi è un'altra cosa

Non è mancato un pensiero ad Alex Zanardi, in terapia intensiva dopo un violentissimo incidente stradale...

Io sono sicuro che anche questa volta Alex Zanardi ce la farà. Io prego per lui. Dopo quello che gli era accaduto la prima volta, questo nuovo incidente è davvero un colpo di sfortuna. Ma lui è davvero forte, e l'ha dimostrato negli anni con imprese che hanno unito tutti gli italiani

