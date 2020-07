Il tecnico del Bologna non le manda a dire ai suoi giocatori dopo il ko per 5-1 patito in casa del Milan. Mihajlovic non si nasconde: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla società. Dopo un 5-1 bisogna stare zitti e accettare le critiche". E su Ibrahimovic...

Perdere non fa mai piacere, soprattutto se perdi 5-1. Mihajlovic se la prende con i propri giocatori e chiede scusa per il risultato di San Siro, con un Bologna mai in partita. Ok la salvezza, ma serve capire cosa vorrà fare la squadra emiliana nelle prossime stagioni. Puntare solo sulla salvezza? E Ibrahimovic? Un amico...

Quando perdi 5-1 devi stare zitto e subire le critiche. Chiedo scusa alla società e ai tifosi, c'è da vergognarsi. Credo che i miei giocatori, se hanno un briciolo di dignità, faranno lo stesso. Non sono arrabbiato eh, ma sono deluso. Dobbiamo fare delle scelte per il prossimo anno, c'è da vedere che cosa vogliamo fare da grandi, se lottare per l'Europa o solo essere salvi a dieci dal termine del campionato. Se vogliamo far qualcosa di eccitante, serve cambiare

Dopo questa partita è chiaro a tutti, non sono io che faccio gli obiettivi della società. Futuro? Quando ci incontreremo a fine campionato, vedremo quel che dovremo fare. Nel bene e nel male ho visto quel che dovevo vedere. Serve la lucidità di tirar fuori le cose positive, ora è tutto negativo, ho visto anche cose positive che servono a me

Cosa vi siete detti con Ibrahimovic prima della partita?

Non abbiamo parlato di calcio. È un amico e con lui parlo di altre cose, ci siamo detti cose sulle famiglie ma non di calcio. Serve Ibrahimovic per le ambizioni del Bologna? No, non rispondo su questo

