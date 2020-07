Milan-Juventus: la sfida comincia dalla pizza

In occasione del match del 7 luglio, il tifo da casa sarà caldissimo e Deliveroo propone due speciali pizze per sentirsi ancora più vicini alle rispettive squadre.

Calcio e pizza sono da sempre un binomio vincente! La pizza - oltre ad essere il piatto della felicità per quasi un italiano su due (42%) (ricerca Doxa/Deliveroo) - rappresenta da sempre una compagna ideale a tavola per seguire il calcio in tv, mai come in questo periodo, con milioni di tifosi che potranno supportare la propria squadra del cuore solo da casa.

E lo sa bene Deliveroo, che conta in piattaforma in tutta Italia circa 4.000 ristoranti da cui poter ordinare pizze di tutti i tipi. La piattaforma leader dell’online food delivery, in occasione del big match di martedì 7 luglio, che vede i tifosi rossoneri e quelli bianconeri davanti alla tv per sostenere i propri beniamini in una delle partite più sentite in termini di rivalità del campionato italiano, in collaborazione con Da Zero di Milano e Torino ha ideato due speciali pizze dedicate ai tifosi delle due squadre.

Liga Allegri: "Sto cercando un club dove poter vincere. Liga? Nessuno direbbe di no" DA 2 ORE

“Forza Bianconeri” e “Forza Rossoneri” - questi i nomi delle pizze che saranno ordinabili esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo nella giornata di martedì 7 luglio - realizzate con ingredienti che per colori e origine ricordano i colori delle due squadre e delle città che rappresentano, arriveranno a casa all’interno di uno speciale pack, perfetto anche per scattare foto da condividere su Instagram.

La pizza “Forza Rossoneri” - a base di pomodoro, fior di latte, salsiccia artigianale piccante prodotta in esclusiva per DaZero, basilico, olio extravergine di oliva - sarà ordinabile dai punti vendita di Milano di via De Amicis 45 e di via Luini 9. La pizza “Forza Bianconeri” invece - realizzata con mozzarella nella mortella, robiola di Roccaverano, salsiccia di Bra, olive ammaccate, basilico, olio extravergine di oliva - sarà disponibile dal punto vendita Da Zero di Torino di via San Domenico 33.

Che vinca il migliore e buon appetito!

#ACasaComeInCampo

Play Icon WATCH Sarri: "Buffon? Davanti a giocatori con certi numeri non servono parole, bisogna solo applaudire" 00:02:00

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 13 ORE