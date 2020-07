Il ds dei rossoneri ha confermato che c'è in atto un discorso per rinnovare a lungo con Gianluigi Donnarumma. Il portiere vuole restare in rossonero e servirà un incontro con Raiola per definire il tutto. E su Ibrahimovic...

Nell'immediato prepartita contro il Parma, il ds Massara fa il punto della situazione in casa Milan. Dal possibile rinnovo di Ibra alle discussioni con l'agente di Donnarumma. Però concentrazione sul campionato dice il ds, i rossoneri vogliono raggiungere un piazzamento per la prossima Europa League.

Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Arriviamo da un ottimo momento e da belle prestazioni, ma ci aspettano partite difficili e dobbiamo restare concentrati. È un momento atipico a livello agonistico, l’aspetto fisico farà la differenza

Il Milan sta già lavorando per il futuro. Dopo il riscatto di Kjaer cosa verrà fatto per Ibra?

Vedremo, sono valutazioni che vanno fatte anche con lui perché dipenderà anche dalla sua voglia. Ha portato qualità e mentalità, ha aiutato la squadra a crescere in maniera esponenziale e la squadra si è trasformata. Intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue 100 partite con il Milan

Ibrahimovic torna in panchina scuro in volto, Napoli-Milan, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

E Donnarumma?

Mi auguro ci siano presto novità. Parleremo con l’agente e cercheremo di tenerlo qui. È un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo e su di lui vogliamo costruire un futuro radioso. Ci sarà un incontro a breve, perché dobbiamo trovare un’intesa ma siamo fiduciosi, anche per la volontà di Gigio di proseguire con noi e credo ci siano dei buoni presupposti per continuare a lungo

Suso al Siviglia per 24 milioni. Come verranno investiti questi soldi?

È presto. C’era il riscatto per Suso se il Siviglia si fosse qualificato in Champions e questi soldi verranno reinvestiti nella squadra e vedremo come farlo al meglio. Non disperdiamo energie e pensiamo al Parma, ci sono 14 giorni con 6 gare

