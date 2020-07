Ad annunciarlo è stato prima il Kicker, poi a ruota l'ha confermato anche la Bild sentendo il manager dell'allenatore tedesco: "Abbiamo concordato con il Milan che adesso non era il momento giusto per avviare una cooperazione. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati raggiunti da mister Pioli, si è deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non sarà l'allenatore dei rossoneri".

Ralf Rangnick-Milan: è finita! Notizia clamorosa apparsa sulla prima pagina di Kicker, con la rivista tedesca che ha definitivamente messo la parola fine alla trattativa tra l'allenatore tedesco e il Milan. Il perché? Visto la serie di successi infilata dai rossoneri nelle gare post lockdown (6 vittorie e 2 pareggi in 8 gare), la società - spinta anche dai giocatori - ha deciso di mantenere Stefano Pioli come tecnico anche per la prossima stagione.

Anche Gazidis si è dovuto lasciar convincere, tanto che dopo mesi di trattative ha proposto a Rangnick solo un ruolo da direttore tecnico all'interno della società (al posto di Maldini), ma con Pioli saldamente in panchina. Ruolo non accettato dall'ex Lipsia che aveva sin da subito garantito la sua disponibilità nel caso in cui avesse avuto il doppio ruolo: allenatore e direttore tecnico, mansione già ricoperta in due occasioni al Lipsia.

Ralf Rangnick ai tempi del Lipsia in Zweite Liga Credit Foto Getty Images

Ecco che i due si sono detti addio. Il Milan si terrà Pioli come tecnico e (forse) Massara come direttore sportivo e Maldini come responsabile dell'area tecnica, mentre Ralf Rangnick sta per rinnovare addirittura con la Red Bull. Dopo aver lasciato la panchina del Lipsia, con l'arrivo di Julian Nagelsmann, era diventato responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull.

L'ha confermato anche la Bild qualche minuto più tardi, intervistando il manager di Rangnick, Marc Kosicke...

Abbiamo concordato con il Milan che adesso non era il momento giusto per avviare una cooperazione. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati raggiunti dal Milan in questo periodo con mister Stefano Pioli, si è deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non sarà l'allenatore della prossima stagione. [Marc Kosicke alla Bild]

