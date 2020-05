Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro, nuovo test fra 10 giorni

Arrivato l'esito degli esami strumentali svolti in mattinata dall'attaccante svedese: si tratta "solo" di una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Scongiurata dunque l'ipotesi di un problema grave al tendine che avrebbe messo a serio rischio non solo l'esperienza in rossonero ma anche la carriera di Zlatan.

L'infortunio di ieri in allenamento aveva fatto preoccupare tutti, si temeva un problema al tendine d'Achille per Zlatan Ibrahimovic, uno di quegli infortuni che mettono fine alla carriera se sei un atleta di 38 anni. Invece, per fortuna sua e del Milan, si tratta "soltanto" di un guaio al polpaccio, una lesione del muscolo soleo: l'attaccante svedese rimarrà ai box e si sottoporrà ad un nuovo controllo tra 10 giorni dopo quello effettuato in mattinata presso la clinica privata Columbus, accompagnato dal medico del Milan Mazzoni.

Il comunicato del Milan sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic:

Serie A Milan in ansia per Ibrahimovic: infortunio al polpaccio in allenamento, si teme lungo stop DA UN GIORNO

AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni

Se tutto procederà secondo i piani, Ibrahimovic dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Stefano Pioli in caso di ripresa del campionato. Scongiurata quindi una conclusione "forzata" della sua seconda avventura al Milan.

Play Icon WATCH Zlatan Ibrahimovic, che spettacolo quel gol del 2015! Aggira il portiere e deposita in rete 00:00:30

Serie A Ibrahimovic, ritirarsi o ridimensionarsi: il futuro tra Milan, Bologna, Hammarby e... Bundesliga 18/05/2020 A 17:32