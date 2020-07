Dopo una vita la Fiorentina torna a vincere. La squadra di Iachini batte al Tardini il Parma per 2-1. Partita strana, non bellissima, decisa dai gol dal dischetto. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Pulgar su rigore. Nella ripresa i ducali accorciano grazie al penalty di Kucka. Terza sconfitta di fila per il Parma.

Finalmente arrivano i tre punti per la Fiorentina. La squadra viola non aveva ancora vinto dalla ripartenza, per cui questi tre punti sono oro colato. Battuto il Parma al Tardini per 2-1, grazie alla doppietta di Pulgar.

Partita non bellissima, decisa dai gol dal dischetto. E' Abisso, o meglio la VAR la grande protagonista del match. Tutti e tre i gol sono arrivati su rigore, di cui due su tre decisi alla moviola. A parte il primo, con Gagliolo che tocca Venuti in area, gli altri due sono alquanto discutibili. Ma ormai il calcio è questo e bisogna accettarlo.

Bene comunque gli ospiti, che giocano soprattutto un primo tempo di buon livello. Il Parma viene assolutamente disarmato grazie a Pezzella e compagni, che chiudono gli spazi su Kulusevski e compagni. E poi è ottima nello sfruttare al meglio le occasioni avute, con i due rigori segnati dal freddo Pulgar. Tre punti d'oro per la viola che si stacca dalla zona rossa della classifica e si ritrova a +9 sulla salvezza.

Ancora un passo falso per il Parma, ma stavolta più grave degli altri due. Se contro l'Inter i crociati avevano fatto bene, col Verona a sprazzi, qui i ducali sbagliano totalmente l'approccio alla partita. Bravi però i crociati a tornare in gara, ma mai veramente pericolosi nel finale. E poi c'è qualcosa da cambiare dietro: sono sei i rigori subiti in queste cinque partite giocate dalla ripartenza, di cui 4 per falli di mano. C'è da dire che nel finale D'Aversa ha di che recriminare, con l'episodio dubbio di Kucka su Ceccherini. La salvezza ormai è fatta, ma questo Parma ora torna nella parte destra della classifica, un vero peccato.

Tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (dal 74' Pezzella); Kucka, Brugman (dal 74' Grassi), Kurtic; Karamoh (dal 46' Cornelius), Gervinho (dall'84' Sprocati), Kulusevski (dall'81' Siligardi).

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti (dal 46' Lirola), Benassi (dal 45' Castrovilli), Pulgar, Duncan (dall'85' Checcerini), Dalbert; Ribery (dal 65' Chiesa), Cutrone (dall'85' Sottil).

GOL: Pulgar (F), Pulgar (F), Kucka (P)

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Venuti (F), Brugman (P), Kulusevski (P), Kucka (P), Pezzella (F), Igor (F), Milenkovic (F), Cutrone (F), Kurtic (P), Sottil (F),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Abisso

La cronaca in 8 momenti chiave

11' TRAVERSA CLAMOROSA DI VENUTI: Tiro cross dal limite dell'area del terzino, Sepe battuto ma la palla si stampa sulla traversa.

18' PULGAR INSACCA DAL DISCHETTO: Gagliolo viene saltato da Venuti e lo atterra in area. Dal dischetto Pulgar è perfetto.

25' GAGLIOLO SBAGLIA TUTTO: Karamoh salta un giocatore, palla a Kulusevski che serve Gagliolo che solo davanti al portiere la mette alto di testa.

29' VAR E ALTRO RIGORE PER LA FIORENTINA: Colpo di testa di Venuti che tocca la mano larga di Darmian. Var e rigore. Pulgar non sbaglia per la seconda volta.

48' RIGORE, STAVOLTA PER IL PARMA: Contrasto Pezzella-Kucka, la VAR interviene ed è rigore. Sul dischetto va lo stesso Kucka che accorcia.

57' BRUNO ALVES SU PUNIZIONE: Punizione per il Parma dai 25 metri. Palla per Bruno Alves, calciata benissimo ma la palla finisce sull'esterno della rete.

83' CHIESA PROVA IL TIRO: Dalla sinistra si accentra e prova il tiro, fuori di un nulla.

87' KUCKA CADE IN AREA, MA NON C'E' RIGORE: Episodio molto dubbio: spinta di Ceccherini su Kucka in area, ma per l'arbitro non c'è nulla. Sembra più rigore questo degli altri tre dati.

La statistica chiave

Sesto rigore subito dal Parma in cinque partite dalla ripartenza. Primo rigore segnato dal Parma in questa stagione, ne aveva sbagliati due a inizio anno, con Inglese e Gervinho.

MVP

Lorenzo VENUTI: Insieme a Ribery è il migliore del primo tempo. Prende la traversa, causa entrambi i rigori. Spina nel fianco a Gagliolo. Uomo decisivo per le sorti del match.

Promosso

Erick PULGAR: Buona gara, fondamentale la sua freddezza dal dischetto per regalare i tre punti ai suoi.

Bocciato

Yann KARAMOH - Generosissimo, corre per quattro, ma sbaglia ogni pallone che tocca.

