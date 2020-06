Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche

Il Parma ha affrontato l'Inter 51 volte in Serie A: 16 vittorie, 15 pareggi e 20 sconfitte per i gialloblu.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: Iacoponi

Indisponibili: Grassi, Inglese, Siligardi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Squalificati: Skriniar

Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino

Statistiche Opta

Il Parma ha affrontato l'Inter 51 volte in Serie A: 16 vittorie, 15 pareggi e 20 sconfitte per i gialloblu.

Nelle ultime nove sfide di Serie A, Parma e Inter non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila: pareggio nella sfida d'andata tra queste due formazioni (2-2).

L’ultimo pareggio tra Parma e Inter al Tardini in Serie A risale al febbraio 2010; da allora quattro successi emiliani e due nerazzurri.

Il Parma non è riuscito a segnare nelle ultime due partite casalinghe di campionato: i gialloblù non rimangono a secco per tre gare interne di fila in Serie A dal 2015.

L’Inter è uscita sconfitta nelle ultime due trasferte di Serie A, contro Lazio e Juventus: i nerazzurri non perdono tre gare esterne di fila in campionato da maggio 2017.

Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A contro squadre lombarde (3N, 6P): l’ultimo successo risale al settembre 2018, 1-0 proprio contro l’Inter.

Antonio Conte ha affrontato otto volte il Parma in Serie A: per l'attuale allenatore dell'Inter cinque successi, tre pareggi e nessuna sconfitta.

Yann Karamoh ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter (17 presenze di campionato) - l'unico gol realizzato con la maglia del Parma è arrivato proprio contro i nerazzurri nella sfida d'andata.

Antonio Candreva ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime quattro sfide contro il Parma in Serie A (tre reti, due assist): quello nella gara d'andata contro i Ducali rimane il suo ultimo gol in campionato.

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha giocato 24 gare e segnato una rete nella scorsa stagione di Serie A con la maglia del Parma.

