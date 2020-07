Parma-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Dopo aver vinto quattro partite di fila contro la Sampdoria in Serie A tra il 2010 e il 2012, il Parma ha ottenuto solo due successi nelle successive otto (3N, 3P).

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Serie A Volata scudetto: il calendario di Juventus e Inter a 5 giornate dalla fine DA 25 MINUTI

Squalificati: Darmian, Grassi

Indisponibili: Cornelius, Kucka, Scozzarella, Bruno Alves

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vieira

Statistiche Opta

Il Parma ha affrontato la Sampdoria 41 volte in Serie A: 16 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.

Dopo aver vinto quattro partite di fila contro la Sampdoria in Serie A tra il 2010 e il 2012, il Parma ha ottenuto solo due successi nelle successive otto (3N, 3P).

Il Parma ha vinto ben quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A – completano il parziale una sconfitta e un pareggio, proprio nelle due partite più recenti della serie.

Dal 2010 in avanti, solamente uno dei 26 gol segnati tra Parma e Sampdoria in Serie A è arrivato da fuori area: rete di Silvestre Varela contro i blucerchiati nel maggio 2015.

Un pareggio e due sconfitte per il Parma in casa in Serie A - nessuna squadra ha fatto peggio in gare interne dalla ripresa dei campionati ad oggi.

Nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria nelle ultime cinque giornate di Serie A: quattro su cinque (al pari di Atalanta e Sassuolo). I blucerchiati potrebbero ottenere tre successi consecutivi nella competizione per la prima volta da dicembre 2018.

Roberto D'Aversa ha affrontato tre volte la Sampdoria in Serie A: per il tecnico del Parma un successo, un pareggio e una sconfitta.

Dopo essere andato a segno in entrambe le prime due gare di Serie A contro la Sampdoria (tra cui la sua prima marcatura nella competizione, nel novembre 2015), l’attaccante del Parma Roberto Inglese è rimasto a secco di gol nelle successive tre presenze contro i blucerchiati in campionato.

Il primo gol dell'attaccante del Parma Gervinho in Serie A è arrivato proprio contro la Sampdoria nel settembre 2013 con la maglia della Roma – quella tuttavia è stata la sua unica marcatura in sette gare di campionato contro i blucerchiati.

Fabio Quagliarella ha realizzato 83 reti in Serie A con la maglia della Sampdoria e si trova solamente a due marcature dal terzo posto nella classifica all-time dei blucerchiati nel massimo campionato, detenuta da Gianluca Vialli (85 gol).

Serie A Alex Sandro salva la Juve: è 3-3 col Sassuolo. La Lazio pareggia, vincono Roma e Fiorentina IERI A 22:05