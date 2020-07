Secondo successo di fila per i giallorossi che sbancano Brescia con un rotondo 3-0 e bissano il successo col Parma. Il tecnico lusitano si dice soddisfatto: "Ritorno al gol di Zaniolo? Io sono soddisfatto con tutta la squadra, quello che è importante è che facciamo gol. Oggi ne abbiamo fatti tre ma possiamo farne di più".

Paulo Fonseca si gode il secondo successo di fila della sua Roma, 3-0 sul campo del Brescia dopo la vittoria contro il Parma, due belle risposte in seguito alle critiche per le tre sconfitte di fila che avevano messo a serio rischio il posto in Europa League. Il tecnico lusitano commenta così in conferenza stampa:

Abbiamo fatto una buona partita, importante per mantenere il quinto posto. C'è tanto dove crescere, ma le vittorie sono importanti per dare fiducia. Abbiamo creato tanto ma dobbiamo fare più gol, essere più concreti nel momento della finalizzazione. Cosa mi è piaciuto? Oggi abbiamo fatto tre gol ma possiamo farne di più, non prenderne è stato importante. Sono soddisfatto di entrambe le cose

Serie A Le pagelle di Brescia-Roma 0-3: Kalinic ripaga la fiducia di Fonseca, Tonali delude ancora DA 2 ORE

Poi i singoli, partendo da Kalinic e Mirante: "Kalinic? Mi è piaciuta molto la sua partita, come quella di tutti. Mirante al posto di Pau Lopez? Semplice, Pau è stato infortunato molto tempo. Ha fatto due partite consecutive, non vogliamo rischiare in questo momento, anche perchè Antonio è un ottimo portiere ed ha fatto sempre bene". Infine Fonseca commenta la prova di Zaniolo, tornato anche al gol dopo il lungo stop per infortunio:

Io sono soddisfatto di tutta la squadra, quello che è importante è che facciamo gol. Zaniolo è importante quando possiamo farlo giocare, ma è importante far giocare tutti, la squadra è la cosa importante. Il problema è che non abbiamo tempo, se c'è la possibilità di dare minuti a quelli che giocano meno sarebbe bene, anche per gestire la squadra come abbiamo fatto

Play Icon WATCH Fonseca: "VAR usata bene? Preferisco non commentare, in Italia date troppi rigori" 00:02:00

Serie A Roma, Zaniolo: "Serata perfetta! Riparto dopo sei mesi di sacrifici" DA 2 ORE