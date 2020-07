Roma e Inter inscenano una bellissima partita all'Olimpico, ma il risultato non accontenta né una, né l'altra: 2-2. Apre de Vrij al 15', chiude Lukaku (su rigore) all'88'. In mezzo, gli acuti giallorossi di Spinazzola e Mkhitaryan. Un gol giustamente annullato a Lautaro Martinez sul punteggio di 1-1. La Juventus, vincendo con la Lazio, può portarsi a +8 dai nerazzurri (qualificati in Champions).

Roma e Inter inscenano una bellissima partita all'Olimpico, ma il risultato non accontenta né una, né l'altra: 2-2. Apre de Vrij al 15', chiude Lukaku (su rigore) all'88'. In mezzo, gli acuti giallorossi di Spinazzola (con qualche polemica per un dubbio intervento di Kolarov su Lauraro Martinez) e Mkhitaryan. Nel saldo di fine gara, anche un gol giustamente annullato al "Toro" argentino sul punteggio di 1-1. E così la Juventus, vincendo con la Lazio, può portarsi a +8 dai nerazzurri, che salgono solamente a quota 72, punteggio che - tra le altre cose - qualifica aritmeticamente la formazione di Antonio Conte alla prossima Champions League.

Roma-Inter 2019/2020, Mkhitaryan e Alexis Sanchez Credit Foto Getty Images

Serie A Le pagelle di Roma-Inter 2-2: Ibañez baluardo di difesa, Lukaku suona la carica DA 16 MINUTI

Il tabellino

ROMA-INTER 2-2

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez (74' Smalling), Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara (69' Cristante), Spinazzola; Pellegrini (83' Perotti), Mkhitaryan (83' Carles Pérez); Dzeko. All.: Fonseca.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (82' D'Ambrosio); Candreva (67' Moses), Barella, Gagliardini (69' Eriksen), Young (67' Biraghi); Brozovic; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez (67' Lukaku). All.: Conte.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.

Gol: 15' de Vrij (I), 45'+1 Spinazzola (R), 57' Mkhitaryan (R), 88' rig. Lukaku (I).

Assist: Alexis Sanchez (I, 0-1), Dzeko (R, 1-1), Dzeko (R, 2-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Barella, Pau Lopez.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

9' - HANDANOVIC A VUOTO SUL CORNER DI PELLEGRINI! Colpo di testa a porta vuota di Mancini, che sbuca alle spalle di de Vrij ma non riesce a insaccare: palla a lato e Roma vicina al vantaggio!

15' - GOL DELL'INTER CON DE VRIJ! Sul calcio d'angolo battuto da Alexis Sanchez, il centrale difensivo olandese sovrasta Kolarov e incorna alle spalle di Pau Lopez: 0-1!

L'imperiale colpo di testa di Stefan De Vrij che regala il vantaggio all'Inter contro la Roma. Roma-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

27' - YOUNG AL CENTRO DELL'AREA PICCOLA PER BROZOVIC! La palla sbatte solamente sugli stinchi del croato, che non riesce a controllare il tiro: para Pau Lopez.

45'+1 - GOL DELLA ROMA CON SPINAZZOLA! Filtrante di Dzeko per l'ex Juventus, che supera rasoterra Handanovic. L'ultimo tocco è di de Vrij, che devia nella propria porta la palla, che sarebbe comunque entrata: qualche polemica per una precedente spinta di Kolarov ai danni di Lautaro Martinez ma Di Bello, anche dopo il controllo al VAR, convalida l'1-1!

Spinazzola - Roma-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

49' - VERETOUT DA DUE PASSI SU FILTRANTE DI DZEKO! Uscita bassa esemplare di Handanovic, che chiude la saracinesca al cospetto del centrocampista ex Fiorentina!

54' - GOL ANNULLATO ALL'INTER CON LAUTARO MARTINEZ! Grandissimo traversone di Bastoni per il "Toro", che sfugge a Kolarov e insacca in diagonale. La partenza, tuttavia, è stata in fuorigioco.

57' - GOL DELLA ROMA CON MKHITARYAN! Dzeko sfugge a Bastoni in area, poi dopo un flipper in area piccola, arriva in corsa l'Armeno, che sfonda la porta da due passi: 2-1 e gara ribaltata all'Olimpico!

Henrikh Mkhitaryan (AS Rom) gegen Inter Mailand Credit Foto Getty Images

88' - GOL DELL'INTER CON LUKAKU SU CALCIO DI RIGORE! Incredibile errore di Spinazzola che, nel tentativo di rinviare dalla propria area, finisce per rifilare un calcione sul ginocchio di Moses. Dal dischetto, il centravanti belga (subentrato a Lautaro Martinez) spiazza Pau Lopez e fa 2-2!

Romelu Lukaku marque le but du 2-2 lors de la rencontre AS Roma-Inter Credit Foto Getty Images

MVP

Ibañez. Prestazione monumentale del centrale difensivo ex Atalanta, costretto a dare forfait al 74' un po' per la stanchezza e un po' per un fastidio all'adduttore. Non si contano le diagonali effettuate e gli anticipi sugli avversari. Top player in fase di costruzione.

Fantacalcio

PROMOSSO - Dzeko. Doppio assist vincente, per Spinazzola e per Mkhitaryan, che di fatto lo borseggia dopo un rimpallo. Prestazione a totale disposizione della fase offensiva di Paulo Fonseca, che non manca mai di elogiarlo.

BOCCIATO - Kolarov. Si fa sovrastare da de Vrij in occasione del vantaggio nerazzurro, viene "graziato" dal guardalinee, che al 54' annulla il gol di Lautaro Martinez per fuorigioco millimetrico. Serata da dimenticare.

Il momento social

Play Icon WATCH Roma-Inter, quella volta che Totti aveva quasi convinto Conte per la panchina giallorossa 00:00:54

Serie A Conte: "Calendario folle, fatto per mettere in difficoltà l'Inter. Critiche? Noi siamo in Champions" DA 30 MINUTI