Roma-Inter: probabili formazioni e statistiche

La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più partite in Serie A (72). Dall’altra parte l'Inter è quella contro cui la Roma ha segnato di più nella competizione (222 gol).

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. Al. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barella, Sensi, Vecino

Statistiche Opta

Quella tra Inter e Roma potrebbe essere la prima sfida tra due squadre a raggiungere quota 500 gol in Serie A (al momento sono a 499).

Roma e Inter hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A: queste due squadre non hanno mai registrato cinque pareggi consecutivi nella competizione.

La Roma non vince da due partite interne di Serie A contro l'Inter (1N, 1P): non registra una striscia interna più lunga senza successi contro i nerazzurri nella competizione dal 2008.

Dopo una serie di tre sconfitte di fila, la Roma ha vinto le ultime tre gare di Serie A: i giallorossi potrebbero ottenere quattro successi consecutivi nella competizione per la prima volta da maggio 2018, con Di Francesco in panchina.

L’Inter ha guadagnato 71 punti in questo campionato dopo 33 giornate, già due in più rispetto a quelli raccolti nell’intera scorsa stagione di Serie A (69 in 38 partite).

Antonio Conte conta otto precedenti da allenatore contro la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico dell'Inter quattro successi, due pareggi e due sconfitte - non ha subito neanche un gol nelle tre più recenti.

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha fatto il suo esordio di Serie A nell’agosto 2017, contro l'Inter e la prossima sarà la sua 100° gara nella competizione. Contro i nerazzurri, inoltre, ha siglato il suo gol più tardivo nel massimo campionato, al minuto 107:07, nel febbraio 2019 con la Fiorentina.

Contro l'Inter è arrivata la prima delle due triplette in Serie A di Nikola Kalinic (nel settembre 2015 con la Fiorentina): per l'attaccante della Roma quattro reti totali in quattro incontri contro i nerazzurri nella competizione.

Dopo aver segnato 12 marcature nelle prime 11 gare esterne di Serie A, Romelu Lukaku è rimasto a secco di reti nelle quattro più recenti. L'ultima volta in cui l'attaccante dell'Inter ha registrato un digiuno di gol in trasferta più lungo in campionato è stata tra ottobre e dicembre 2017, cinque partite fuori casa con il Manchester United.

