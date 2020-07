Roma-Parma: probabili formazioni e statistiche

La Roma ha perso 0-2 l’ultima partita di campionato contro il Parma, dopo una serie di sei successi giallorossi e un pareggio.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Cetin, Juan Jesus, Smalling

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Statistiche Opta

La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A (31) – inoltre è la squadra contro cui i gialloblù hanno subito più gol nel massimo campionato (89).

La Roma ha perso solo una sfida casalinga contro il Parma in Serie A, nel 1997 (18V, 6N). Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in casa solo contro il Bari ha fatto meglio (zero sconfitte).

Dal 2000 in avanti la Roma ha mantenuto 14 volte la porta inviolata contro il Parma in Serie A – nello stesso periodo, tra le squadre attualmente nel massimo campionato, ha fatto meglio solamente contro la Lazio (15).

Dopo aver chiuso il girone d’andata con 35 punti collezionati (al pari dell’Atalanta, quarta), la Roma nel girone di ritorno ha guadagnato soltanto 13 punti (ben nove squadre in Serie A hanno ottenuto più punti in queste 11 giornate).

Il Parma vanta sei punti in più (39 vs 33) e otto reti segnate in più (41 vs 33) rispetto alla 30ª giornata del campionato 2018/19.

Il Parma è l’unica squadra affrontata in Serie A contro cui Edin Dzeko della Roma non ha ancora trovato la via del gol (tre precedenti) - se trovasse la rete diventerebbe l’unico tra i giocatori con più di una presenza in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria a segnare a tutte le squadre affrontate nella competizione (sin qui 26 su 27).

Il primo gol del centrocampista della Roma Diego Perotti in Serie A è arrivato proprio contro il Parma nell'ottobre 2014 con la maglia del Genoa.

L'attaccante del Parma Gervinho ha disputato 71 partite e realizzato 17 gol in campionato con la maglia della Roma.

La Roma è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Parma Juraj Kucka: tre reti in nove sfide contro l'avversaria di giornata.

