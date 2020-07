Sampdoria-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Tomovic in uno scontro di gioco con Bonazzoli in Spal-Sampdoria

Sono 35 i precedenti tra Sampdoria e SPAL in Serie A: per i blucerchiati 12 vittorie, 12 pareggi e 11 partite perse.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli. All. Ranieri

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 18 ORE

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Tonelli, Maroni, Ferrari

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Tomovic; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Castro; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: D'Alessandro

Indisponibili: Berisha, Bonifazi, Di Francesco, Fares, Zukanovic, Reca, Valoti

Statistiche Opta

Sono 35 i precedenti tra Sampdoria e SPAL in Serie A: per i blucerchiati 12 vittorie, 12 pareggi e 11 partite perse.

Un solo pareggio nelle ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e SPAL: nel parziale cinque successi emiliani e sette vittorie liguri, ultime tre incluse.

Sono 17 le sfide in casa della Sampdoria, con la SPAL in trasferta nel massimo campionato: il bilancio si compone di sette vittorie interne, sei pareggi e quattro successi esterni.

Dal ritorno in A della SPAL, 12 delle 13 reti segnate nelle gare tra ferraresi e Sampdoria sono arrivate da dentro l'area di rigore: l'unica eccezione è stata la punizione di Kurtic nello scorso campionato.

La Sampdoria ha subito 12 reti nelle ultime quattro partite interne di Serie A, tante quante nelle precedenti 12.

La SPAL ha pareggiato soltanto una delle ultime 21 trasferte di Serie A, parziale in cui ha registrato ben 14 sconfitte (6V).

La SPAL è la squadra che ha perso più trasferte in questa Serie A (11) - nessuna formazione ha inoltre segnato meno reti dei ferraresi in trasferta nel campionato in corso (10).

Fabio Quagliarella ha preso parte a sei degli otto gol della Sampdoria contro la SPAL dal ritorno dei ferraresi in Serie A (quattro reti e due assist).

La Sampdoria è l'unica squadra contro cui l'attaccante della SPAL Alberto Cerri ha segnato più di una rete in Serie A (due).

La Sampdoria è la squadra contro cui l'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha giocato più partite senza mai trovare la rete in Serie A (sette sfide).

Play Icon

Serie A Di Biagio: "Finché saremo vivi, crederò nella salvezza. Speriamo di giocarci tutto nel finale" IERI A 06:54