Sarri: "Contro l'Atalanta è difficile per tutti, non solo per la Juve. Pjanic? Non stava bene"

Il tecnico della Juventus spiega il perché non abbia schierato Miralem Pjanic ed è, tutto sommato, soddisfatto per come ha giocato la sua squadra nella ripresa. Male nel primo tempo nell'adattamente all'avversario, ma nel secondo i suoi hanno risposto alle indicazioni.

Maurizio SARRI (All. Juventus)

Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma in Europa. L'Atalanta è una squadra organizzatissima e noi abbiamo fatto l'errore per una mezz'ora di giocare con la palla addosso ed è un rischio assoluto con loro. Abbiamo preso gol su una palla persa, così come il secondo gol, anche se era una palla frontale. Nel primo tempo sembravano più freschi di noi, ma nella ripresa le cose sono cambiate, ci siamo andati a prendere il risultato. Quanto pesa questo punto? Pesa un punto. Avevamo 7 punti di vantaggio e ora ne abbiamo 8

Perché Pjanic non ha giocato?

Pjanic non stava benissimo e siamo andati a fare scelte diverse perché non volevo correre il rischio di un infortunio muscolare

Come sono andati Ronaldo e Dybala?

Era una partita difficile per gli attaccanti. Meno per Cristiano per caratteristiche e un po' di più per Dybala perché gli piace venire incontro al pallone per poi girarsi. Nella parte finale della partita infatti abbiamo provato con Higuain che quando viene incontro gioca di prima

Da cosa è nata la migliore performance nella ripresa?

Abbiamo messo più energia e abbiamo difeso più in avanti. Nel primo tempo eravamo passivi fino agli ultimi 25 metri. Giocare contro l'Atalanta ora è un problema per tutti, non solo per noi. Io non ho nessun dubbio che non abbiamo avuto un problema fisico a Milano, è stato uno spegnimento. È stato un problema mentale e stasera eravamo, dal punto di vista fisico gli stessi rispetto a Milano, ma siamo andati molto bene a livello di tenuta perché la squadra nella ripresa era brillante

Leonardo BONUCCI (Juventus)

Oggi era importante provare a vincere, non ci siamo riusciti, ma portare a casa un punto tiene a distanza la Lazio e l'Atalanta, che vincendo stasera si sarebbe potuta portare sotto. Ora recuperiamo le energie e pensiamo alla gara di mercoledì che con il Sassuolo sarà difficile portare a casa il risultato

C'erano le scorie della sconfitta col Milan?

Sapevamo che con loro, se non muoviamo la palla velocemente, a uno o due tocchi, avremmo fatto fatica. Nel primo tempo, complice la loro foga, abbiamo trovato un po' di difficoltà. Stasera quello che dobbiamo guardare è il risultato e abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. Gli Scudetti si vincono anche con questi risultati

