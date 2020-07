Sassuolo-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Sassuolo e Genoa in Serie A: cinque vittorie per parte e tre pareggi.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna

GENOA (3-5-2): Perin; C. Zapata, Romero, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radovanovic, Sanabria, Sturaro

Statistiche Opta

Mentre nelle precedenti tre sfide tra Sassuolo e Genoa in Serie A erano state realizzate due sole reti (due 1-0 e uno 0-0), nelle tre gare più recenti entrambe le squadre sono andate a segno per un totale di 13 gol.

Il Sassuolo ha affrontato sei volte il Genoa in gare interne di Serie A: per i padroni di casa quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il Sassuolo è imbattuto nelle tre partite casalinghe più recenti contro il Genoa in Serie A grazie a due vittorie e un pareggio.

Il Sassuolo non vince da quattro partite di Serie A (2N, 2P), dopo una serie di quattro successi consecutivi: i neroverdi non rimangono più gare senza successi in un singolo campionato da marzo 2019 (otto in quel caso).

In tutte le ultime quattro partite casalinghe del Sassuolo in campionato entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 21 reti, 5.3 in media a partita.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 gare.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato (2N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 38 gare esterne.

L'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha disputato la sua prima partita in Serie A nell'ottobre 2010 contro il Genoa, con la maglia del Bari.

Il centrocampista del Genoa Lukas Lerager ha fatto il suo esordio in Serie A nel febbraio 2019 contro il Sassuolo.

